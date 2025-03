Zwycięża Koalicja Obywatelska z 34-proc. poparciem, na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 26,3 proc. głosów. Taki - według sondażu Opinia24 dla RMF FM - byłby wynik wyborów parlamentarnych, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę. Na uwagę zasługuje trzecie miejsce dla Konfederacji, która uzyskałaby aż 21 proc. poparcia. Partia ta od kilku miesięcy notuje wyraźny trend wzrostowy. Rośnie też odsetek ludzi, którzy deklarują, że pójdą na wybory. To już 60 proc. uprawnionych do oddania głosu.

/ Shutterstock Konfederacja depcze po piętach Prawu i Sprawiedliwości Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z 34-procentowym poparciem. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, zyskując 26,3 proc. głosów. To oznacza, że Koalicja Obywatelska powiększyłaby przewagę nad swoim największym konkurentem do prawie 8 punktów procentowych. Uwagę zwraca trzecie miejsce na podium, które ponownie należy do Konfederacji - tym razem jednak poparcie dla tej partii deklaruje już 21,4 proc. uprawnionych do głosowania. Należy podkreślić, iż Konfederacja od kilku miesięcy notuje wyraźny trend wzrostowy - łącznie od grudnia 2024 r. jej notowania wzrosły o przeszło 7 punktów procentowych. Trzecia Droga mogłaby liczyć na 6,7 proc. głosów, Nowa Lewica na 4,8 proc., a Partia Razem na 2,4 proc. / Opinia24 dla RMF FM / PiS traci poparcie najmłodszych wyborców Z badania sondażowni Opinia24 dla RMF FM wynika też, że PiS traci zupełnie poparcie najmłodszej grupy wyborców, czyli osób w wieku 18-29 lat. Na tę partię nie zagłosowałaby żadna z młodych osób. Miesiąc temu PiS miał 11 proc. poparcia w tym przedziale wiekowym. Oprócz tego partia nadal traci poparcie mężczyzn (obecnie 24 proc. w porównaniu do 28 proc. z badania przed miesiącem). Tendencja przeciwna widoczna jest w przypadku Konfederacji, która przyciąga młodych wyborców - wspiera ją już 54 proc. 18-29-latków (w porównaniu z 35 proc. w lutym br. i 29 proc. w styczniu br.). Z miesiąca na miesiąc zyskuje ona także coraz więcej sympatyków wśród mężczyzn - obecnie to 31 proc. (wobec 23 proc. przed miesiącem).

/ Opinia24 dla RMF FM / Warto zwrócić uwagę, że przedstawione w najnowszym sondażu wyniki są odzwierciedleniem prawidłowości widocznych w starciu kandydatów tych partii na urząd prezydenta, czyli Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzen. Według najnowszego sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM , najwięcej Polaków chce zagłosować w I turze wyborów prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego. Kandydata KO popiera 32 proc. ankietowanych. Najciekawsze rzeczy dzieją się jednak w bitwie o 2. miejsce, które powinno dać przepustkę do II tury wyborów. Dotychczasowemu wiceliderowi Karolowi Nawrockiemu wyraźnie zagraża Sławomir Mentzen. Na kandydata popieranego przez PiS chce zagłosować 19,5 proc. badanych, a na lidera Konfederacji - 18,9 proc. Przepływy wyborców w porównaniu do poprzednich wyborów Z najnowszego sondażu parlamentarnego firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM wynika również, że Koalicja Obywatelska, podobnie jak w poprzednich miesiącach, mogłaby liczyć na głosy 81 proc. wyborców, którzy poparli ją w 2023 roku. PiS nadal traci swoich wyborców - na tę partię ponownie oddałoby głos 71 proc. jej elektoratu z 2023 roku, co oznacza spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu z lutym i aż 13 punktów w porównaniu ze styczniem. Zyskuje na tym przede wszystkim Konfederacja - okazuje się, że 10 proc. głosujących na PiS w 2023 roku obecnie poparłoby właśnie Konfederację. / Opinia24 dla RMF FM / Frekwencja wyborcza Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do parlamentu, do urn na pewno poszłoby 60 proc. Polaków. Odsetek ten od grudnia 2024 roku systematycznie wzrasta. Oznacza to, że zaangażowanie polityczne Polaków także rośnie. / Opinia24 dla RMF FM / Jak wynika z badania, aktywizacja wyborcza dotyczy przede wszystkim kobiet, których deklarowany udział w wyborach parlamentarnych rośnie i obecnie niemal zrównał się z deklaracjami mężczyzn (odpowiednio 59 proc. i 61 proc.). Jeśli chodzi o wiek, to okazuje się, że stosunkowo małe zainteresowanie kształtem sceny politycznej w Polsce wykazują najmłodsi wyborcy w wieku 18-29 lat. 44 proc. z nich poszłoby do urn, aby oddać swój głos w wyborach parlamentarnych. / Opinia24 dla RMF FM / Sondaż firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM wykazał ponadto, że zaangażowanie w politykę jest mocno uzależnione od poziomu wykształcenia - im wyższy, tym większy odsetek wyrażających chęć udziału w wyborach. 75 proc. osób z wykształceniem wyższym deklaruje, że weźmie udział w wyborach. To samo mówi zaledwie 44 proc. osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Największą mobilizacją wykazałby się elektorat, który w ostatnich wyborach parlamentarnych głosował na Koalicję Obywatelską (80 proc.) i Nową Lewicę (85 proc.). / Opinia24 dla RMF FM / Jest również zmiana, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą w zależności od wielkości miasta. Z najnowszego sondażu wynika, że największa frekwencja byłaby w miastach liczących 100-500 tys. mieszkańców (68 proc.), a najmniejsza w miejscowościach do 20 tys. (50 proc.). Wzrósł za to odsetek mieszkańców wsi, którzy deklarują chęć udziału w wyborach - to 59 proc. Pracownia badawcza Opinia24 Sondaż został zrealizowany wg autorskiej metodologii przez firmę badawczą Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1000 osób w dniach 10-13 marca. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski 18+.

