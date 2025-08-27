Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie były prezydent Bronisław Komorowski. Porozmawiamy m.in. o pierwszej Radzie Gabinetowej u prezydenta Karola Nawrockiego, na której nie brakowało wzajemnych uszczypliwości. Kto z niej wyszedł - politycznie - obronną ręką? Jaki był - zdaniem byłego prezydenta - jej faktyczny cel? Czy Karol Nawrocki ma szansę mieć większy wpływ na politykę, niż wynika to z konstytucji? Te i inne pytania zada swojemu gościowi Tomasz Terlikowski. Zapraszamy!

Z Bronisławem Komorowskim porozmawiamy też o wetach prezydenta Karola Nawrockiego i sytuacji Ukraińców w Polsce. Czy rzeczywiście jest nam potrzebny spór polityczny ze wschodnim sąsiadem? Czy jest szansa na zrównanie symboli banderowskich z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi? Czy nie jest już za późno na rządową ofensywę ustawodawczą? A może koalicja rządząca powinna sięgnąć po głosy parlamentarzystów Konfederacji i zbudować sejmową większość do obalania prezydenckich wet?

Byłego szefa państwa polskiego zapytamy też o pierwszą wizytę zagraniczną Karola Nawrockiego. Co jest do załatwienia z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem na już?

