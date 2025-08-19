Kto ponosi odpowiedzialność za nieobecność polskiej delegacji w Białym Domu? Na to pytanie w Porannej rozmowie w RMF FM odpowie profesor Tomasz Nałęcz. Zapraszamy do zadawania pytań!

Tomasz Nałęcz będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM / Bartłomiej Zborowski / PAP

Doradcę prezydenta Bronisława Komorowskiego zapytamy m.in. o to, czy uda się załagodzić konflikt między MSZ-em a Pałacem Prezydenckim.

Czy dojdzie do porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą? Na jakie ustępstwa może się zgodzić prezydent Zełenski? Jak ocenia rozmowy w Białym Domu, w formacie Donald Trump - przywódca Ukrainy - europejscy liderzy?

Czego spodziewa się po prezydenturze Karola Nawrockiego?

