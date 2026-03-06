Uczniowie szkół średnich biorących udział w maturach próbnych o godzinie 9:00 rozpoczęli pisanie egzaminu z języka angielskiego. Centralna Komisja Edukacyjna opublikowała arkusz, z którym musieli się zmierzyć przystępujący do egzaminu.

W maju uczniów czekają matury właściwe / Marcin Bielecki / PAP

Próbna matura z języka angielskiego zaczęła się o godzinie 9:00.

Opublikowany został już arkusz maturalny.

Poznaliśmy już zasady oceniania zadań z języka polskiego, dostępny jest też arkusz z matematyki.

Próbna matura z języka angielskiego 2026 - arkusz

Na stronie CKE pojawił się już arkusz matury próbnej z języka angielskiego . Dzięki temu możemy zobaczyć zadania, które musieli rozwiązać uczniowie.

Odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego 2026 - kiedy będą dostępne?

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego 2026 oraz zasady oceniania CKE zostaną opublikowane 6 marca 2026 roku około godziny 19:00 na oficjalnej stronie internetowej.

Próbna matura 2026 - arkusze i zasady oceniania CKE

Próbne matury 2026 rozpoczęły się od egzaminu z języka polskiego. Arkusz CKE z testem , arkusz z wypracowaniem oraz zasady oceniania rozwiązań zadań z języka polskiego są już dostępne online. W przypadku matematyki na razie opublikowano jedynie arkusz egzaminacyjny .

Egzamin maturalny z języka angielskiego 2026 - jak wygląda?

Egzamin maturalny z języka angielskiego 2026 na poziomie podstawowym składa się z czterech części:

Rozumienie ze słuchu - uczniowie analizują nagrania z autentycznymi wypowiedziami native speakerów oraz instrukcjami w języku polskim. Ta część trwa 15 minut i sprawdza umiejętność wychwytywania kluczowych informacji.

Rozumienie tekstów pisanych - zadania obejmują fragmenty literatury, artykuły i opisy sytuacyjne. Wymagają analizy i interpretacji tekstu.

Znajomość środków językowych - sprawdzana jest zarówno podstawowa, jak i zaawansowana znajomość gramatyki oraz słownictwa.

Wypowiedź pisemna - maturzyści muszą napisać tekst zgodnie z wytycznymi, dbając o spójność i logiczną strukturę. Wymagana długość to 100-150 słów.

Harmonogram matur 2026 - terminy egzaminów

Harmonogram matur 2026 został już opublikowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzaminy maturalne rozpoczną się w maju i obejmą zarówno część pisemną, jak i ustną.

Egzaminy pisemne:

4 maja 2026 r. - język polski (poziom podstawowy)

5 maja 2026 r. - matematyka (poziom podstawowy)

6 maja 2026 r. - język obcy nowożytny (poziom podstawowy)

7-21 maja 2026 r. - egzaminy z przedmiotów dodatkowych oraz na poziomie rozszerzonym

Egzaminy ustne:

7-30 maja 2026 r. - egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz języków obcych nowożytnych (dokładne terminy ustalają szkoły)

Sesja dodatkowa:

1-16 czerwca 2026 r. - dla osób, które nie mogły przystąpić do egzaminu w terminie głównym

Egzaminy poprawkowe:

24 sierpnia 2026 r. - egzamin pisemny

25 sierpnia 2026 r. - egzaminy ustne

Szczegółowy harmonogram matur 2026 oraz godziny rozpoczęcia poszczególnych egzaminów znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.