Jakiej pogody możemy się spodziewać na początku wiosny? Synoptycy zapowiadają, że najbliższe dni przyniosą prawdziwie wiosenną aurę. Będzie sporo słońca, choć miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i więcej chmur. Sprawdzamy, jaka będzie pogoda na pierwsze dni wiosny oraz co przewidują prognozy długoterminowe.

W najbliższych dniach noce będą chłodne, a dni słoneczne / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najbliższe dni zapowiadają się słonecznie i wiosennie, choć miejscami mogą pojawić się przelotne opady i chłodniejsze noce.

Weekend 21.03 - 22.03. Dużo słońca i wiosenne temperatury

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w weekend w większości kraju czeka nas dużo słońca i niewiele chmur. Tylko na zachodzie Polski chmur może być nieco więcej. Noce będą jeszcze chłodne - od -3 st. C na północnym wschodzie do 3 st. C nad morzem. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 11-14 st. C. Wiatr będzie słaby, głównie z południa i wschodu.

Tydzień ze zmienną aurą

Na początku tygodnia pogoda na pierwsze dni wiosny będzie się różnić w zależności od regionu. Na wschodzie kraju niebo będzie prawie bezchmurne, natomiast na zachodzie pojawi się więcej chmur i miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Noce nadal będą chłodne - od -2 st. C do 3 st. C, a w dzień termometry pokażą od 12 st. C na północy do nawet 16 st. C na południu. Wiatr pozostanie słaby, choć na południu i zachodzie może być chwilami silniejszy.

We wtorek na południu kraju nadal będzie dużo słońca, a w innych regionach pojawi się więcej chmur i miejscami przelotny deszcz. Temperatura w nocy wyniesie od 1 st. C do 5 st. C, lokalnie może spaść do 0 st. C. W ciągu dnia najchłodniej będzie na północy - około 8 st. C, w centrum 13 st. C, a na południu nawet do 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu może być porywisty.

Druga połowa tygodnia. Wiosna na całego

W środę i czwartek pogoda na pierwsze dni wiosny będzie zmienna. Pojawi się zachmurzenie, trochę słońca i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatury w nocy będą się wahać od -1 st. C do 5 st. C, a w dzień od 12 st. C na północy do nawet 18 st. C na południowym zachodzie. Nad morzem będzie nieco chłodniej - około 10 st. C. Wiatr pozostanie słaby, przeważnie z południowego zachodu i zachodu.

Prognozy długoterminowe na pierwsze dni wiosny 2026

IMGW publikuje także prognozy długoterminowe na pierwsze dni wiosny. Z najnowszych modeli wynika, że kolejne tygodnie mogą być nieco chłodniejsze. W tygodniu 16-22 marca, czyli w pierwszych dniach astronomicznej wiosny, średnia temperatura na północy kraju będzie oscylować wokół 8-10 st. C. W centralnej Polsce średnia temperatura wyniesie około 11 st. C. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu - nawet 12 st. C.

Prognoza długoterminowa. Średnie temperatury / IMGW /

Średnia temperatura minimalna w prognozach długoterminowych / IMGW /

Nocami na Podhalu i Suwalszczyźnie mogą pojawić się przymrozki. W pozostałych regionach średnia temperatura nocą będzie wynosić od 1 do 3 st. C.



