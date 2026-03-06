W piątkowy poranek w centrum Szczecina doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy dachował przy zjeździe z placu Szarych Szeregów w aleję Wojska Polskiego, w kierunku placu Zgody. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Samochód dachował na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Do zdarzenia doszło w piątek, tuż przed godziną 7 rano. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, na placu Szarych Szeregów, przy zjeździe w aleję Wojska Polskiego, dachował samochód osobowy marki Suzuki.

Nie wiadomo na razie, dlaczego doszło do tego wypadku. Jego okoliczności wyjaśnia policja.

/ Marcin Bielecki / PAP

W wyniku zdarzenia przejazd w kierunku placu Zgody został całkowicie zablokowany. Ruch w rejonie skrzyżowania jest utrudniony.

Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz usuwają skutki wypadku.



Apelują też do kierowców o omijanie tego rejonu i wybieranie innych tras. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.