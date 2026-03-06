Norweski parlament przyjął zakaz generowania i rozpowszechniania przez sztuczną inteligencję obrazów o charakterze seksualnym bez zgody osób przedstawionych na zdjęciach. Nowe przepisy obejmują m.in. tzw. deepfake’i, czyli zmanipulowane materiały tworzone przez popularne narzędzia AI, takie jak Grok z platformy X Elona Muska.

Nowe prawo w Norwegii: AI nie może generować seksualizowanych wizerunków bez zgody (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Norweski parlament zakazał generowania i rozpowszechniania przez AI obrazów o charakterze seksualnym bez zgody osób przedstawionych na zdjęciach.

Nowe prawo ma chronić szczególnie dzieci i młodzież.

Norwegia zdecydowała się na własne regulacje, nie czekając na przepisy unijne.

Autorka projektu, parlamentarzystka Mirell Hoeyer-Berntsen, podkreśliła w rozmowie z PAP, że Norwegia nie mogła czekać na unijne regulacje, które powstają zbyt wolno.

Widzimy, że problem rozprzestrzenia się bardzo szybko, a regulacje międzynarodowe powstają zbyt wolno. Unia Europejska pracuje nad przepisami dotyczącymi sztucznej inteligencji w ramach m.in. Aktu o usługach cyfrowych (DSA) oraz Aktu ws. sztucznej inteligencji (AI Act), ale ich wdrożenie może potrwać jeszcze kilka lat. Dlatego potrzebujemy jasnych przepisów krajowych już teraz - wyjaśniła norweska deputowana. Norwegia nie jest członkiem Uni Europejskiej, ale jej system prawny jest powiązany z unijnym.

Nowe przepisy mają umożliwić skuteczniejsze ściganie firm technologicznych i lepszą ochronę osób, których wizerunek wykorzystywany jest w zmanipulowanych materiałach. Według Hoeyer-Berntsen szczególnie narażone na takie nadużycia są dzieci i młodzież.

Debata w Norwegii przybrała na sile po krytyce narzędzia Grok, które umożliwiało generowanie seksualizowanych obrazów bez zgody zainteresowanych. Za zakazem opowiedziały się zarówno rządząca Partia Pracy, jak i opozycja - konserwatyści, chadecy, Zieloni oraz prawicowa FrP.

Hoeyer-Berntsen wyraziła nadzieję, że norweskie rozwiązania staną się impulsem dla innych krajów, które powinny wprowadzić podobne przepisy do własnych systemów prawnych.