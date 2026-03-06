Narodowy Bank Polski opublikował projekcję inflacji oraz PKB na kolejne lata. Na koniec 2026 r. inflacja ma wynieść 2,3 proc., na koniec 2027 - 2,4 proc., a na koniec 2028 - 2,3 proc.

Jaka inflacja w Polsce? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Narodowy Bank Polski opublikował centralną ścieżkę projekcji inflacji na lata 2026-2028.

Co czeka Polskę i Polaków?

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

"Po obniżeniu w IV kw. 2025 r. do 2,5 proc. r/r, w kolejnych latach inflacja CPI będzie utrzymywać się na zbliżonym, ale nieco niższym poziomie. W 2026 r. wzrost cen będzie ograniczać słabnąca presja kosztowa związana z obniżającą się dynamiką wynagrodzeń oraz wzrost konkurencji ze strony dostawców z Chin" - podał NBP w piątkowym "Raporcie o inflacji", zawierającym projekcję inflacji.

Projekcja NBP obejmuje również PKB. Zgodnie z centralną ścieżką, wzrost PKB wyniesie 3,9 proc. w roku 2026, a w latach 2027 i 2028 - 2,9 proc.

"Po wzroście w 2025 r. o 3,6 proc., w 2026 r. dynamika krajowego PKB przyspieszy do 3,9 proc. (...), do czego przyczyni się oczekiwana w tym okresie kulminacja absorbcji funduszy unijnych (...). W dalszym horyzoncie projekcji obniżenie wykorzystania tych środków przełoży się na spowolnienie akcji inwestycyjnej oraz aktywności ekonomicznej" - wskazano w opublikowanym w piątek raporcie.