Gościem poniedziałkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie Krzysztof Szczucki, były szef Rządowego Centrum Legislacji, obecnie poseł PiS. Porozmawiamy z nim między innymi o tym, czy prezydent Andrzej Duda może i powinien być bardziej ofensywny w stosunku do rządzącej koalicji. Jakie są oczekiwania głównej partii opozycyjnej jeśli chodzi o postawę głowy państwa? Czy Andrzej Duda powinien skierować ustawę budżetową do TK? Czy powinien podpisać np. ustawę dopuszczająca tzw. tabletkę dzień po bez recepty, albo ustawę o związkach partnerskich?

Z posłem porozmawiamy m.in. o tym, czy prezydent Andrzej Duda powinien być bardziej ofensywny w stosunku do rządzącej koalicji

Krzysztofa Szczuckiego zapytamy także, jak PiS widzi przyszłość ponownie ułaskawionych niedawno byłych szefów CBA: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie domagać się, by obaj politycy mogli znów brać udział w obradach Sejmu, a może wystawi ich w czerwcowych wyborach do europarlamentu?

