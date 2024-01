Przepychanka na wpisy na platformie X między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Andrzejem Dudą. A wszystko to okraszone angielskimi i niemieckimi sentencjami. O co poszło? O artykuł w CNN.

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

Premier Donald Tusk zamieścił rano na platformie X wpis dziennikarza RMF FM Pawła Żuchowskiego ze screenem artykułu CNN nt. obecnej sytuacji politycznej w Polsce.

"Nowy przywódca Polski zdeterminowany, by przywrócić demokrację - nawet jeśli oznacza to wojnę z jego populistycznymi rywalami" - tak zatytułowany jest tekst w CNN. Autor pisze w nim m.in. o zmianach w mediach publicznych, których rząd Donalda Tuska dokonał po przejęciu władzy, o planie "depisyzacji" Polski.

Umieszczając wpis ze screenem tytułu CNN, premier Donald Tusk zwrócił się na platformie X bezpośrednio do prezydenta Andrzeja Dudy. "Panie Prezydencie, "hellbent on doing something" znaczy "jest gotowy za wszelką cenę"" - napisał szef rządu.