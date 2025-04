Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji z Nowej Lewicy będzie w środę gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy do zadawania pytań!

Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji z Nowej Lewicy / Marcin Suchmiel / RMF24

Wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z Nowej Lewicy zapytamy o relokację amerykańskiego personelu wojskowego w Polsce. W rozmowie poruszymy także sprawę podatku cyfrowego. Zapytamy, czy zapowiedź prac nad daniną to sposób na odpowiedź na wprowadzenie ceł przez USA, m.in. na kraje UE.

W rozmowie nie zabraknie politycznych komentarzy do toczącej się kampanii wyborczej. Zapytamy także, dlaczego Lewica będzie domagała się zawetowania od prezydenta Andrzeja Dudy ustawy dotyczącej obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

