"Widzę, że pan prezydent chce stworzyć wrażenie, że jest taki bardzo twardy, zdecydowany, będzie wetował - tylko trochę chyba po omacku wetuje" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Bronisław Komorowski, odnosząc się do sześciu zawetowanych przez Karola Nawrockiego ustaw. Były prezydent zauważył, że nadmierne wetowanie może głowie państwa zaszkodzić.

Komorowski ostrzega Nawrockiego: Nadmierne wetowanie może zaszkodzić Marcin Suchmiel / RMF FM

W środowe przedpołudnie odbyła się Rada Gabinetowa pod przewodnictwem prezydenta Karola Nawrockiego. Podczas jawnej części posiedzenia nie brakowało mniejszych i większych złośliwości między prezydentem a premierem Donaldem Tuskiem .

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Komorowski ostrzega Nawrockiego: Nadmierne wetowanie może zaszkodzić

Bronisław Komorowski, który - jak sam przyznał - zajmuje się już tylko komentowaniem polityki, przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM, że oglądał głównie konferencje prasowe po Radzie Gabinetowej. Stwierdził, że część jawna obrad była "spektaklem", którego celem było "odpowiednie ustawienie opinii publicznej".

Były prezydent przyznał, że "bardzo serio" traktuje wypowiedź premiera Donalda Tuska, który stwierdził, iż jest zadowolony z przebiegu Rady Gabinetowej. Rozumiem, że te wszystkie złośliwości trochę spłynęły jak woda po kaczce, a właśnie w tej części, której nie znamy (tajnej, bez dziennikarzy - przyp. red.), (...) już pewnie tych złośliwości nie było. Była - mam nadzieję - jakaś rozmowa wyjaśniająca nie tylko wzajemne motywacje i chęci, ale również niektóre kwestie natury merytorycznej - dodał.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM zdaje sobie sprawę, że między prezydentem a premierem może być ostra walka, ale podkreślił, że nie musi być ona prowadzona w tak samo ostry sposób na wszystkich płaszczyznach życia politycznego. Mam nadzieję, że w tych najważniejszych obszarach, gdzie prezydent może odgrywać pozytywną rolę - mam na myśli kwestie bezpieczeństwa czy polityki zagranicznej - zwycięży zdrowy rozsądek i odpowiedzialność za Polskę - podkreślił.

"Trochę chyba po omacku wetuje"

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono aktywność Karola Nawrockiego, który w ciągu 21 dni zawetował już 6 ustaw. Widzę, że pan prezydent chce stworzyć wrażenie, że jest taki bardzo twardy, zdecydowany, będzie wetował - tylko trochę chyba po omacku wetuje - stwierdził Bronisław Komorowski.

Były szef państwa polskiego stwierdził, że nadmierne wetowanie może obecnemu gospodarzowi Pałacu Prezydenckiego zaszkodzić. Nadmierne weta i budowanie własnego wizerunku politycznego jako radykała, który kosztem interesu państwa, a więc wetując, jak leci, realizuje jakieś cele partyjne, będzie szkodliwe - szczególnie w oczach wyborców umiarkowanie prawicowych - zauważył.

Odnosząc się do bieżącej polityki, rozmówca Tomasza Terlikowskiego stwierdził, że obóz Prawa i Sprawiedliwości jest dziś w "uderzeniu politycznym", bazując na nadziejach i szansach wynikających z sukcesu Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Aczkolwiek warto pamiętać, (...) że wygrana pana prezydenta Nawrockiego wbrew temu, co dzisiaj często się mówi, nie była oszałamiająca. On nie ma bardzo mocnego mandatu, bo wygrał ledwo, ledwo - dodał.

On musi osobiście o tym pamiętać, a chyba ma aspiracje, żeby kandydować w następnych wyborach, ale i PiS, że ta chwilowa przewaga w wyniku sukcesu w wyborach prezydenckich nie ma takich bardzo mocnych fundamentów - ostrzegł.

Bronisław Komorowski / Marcin Suchmiel / RMF FM

"Ten, kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera"

W naszym porannym programie nie zabrakło również wątku prezydenckiego weta nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Karol Nawrocki argumentował swoją decyzję m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Państwo polskie za czasów Prawa i Sprawiedliwości dało (uchodźcom z Ukrainy) bardzo dużo, (...) no i raptem teraz części (z nich) odbiera. Można wytłumaczyć takie działanie potrzebą racjonalizacji systemu ogólnej opieki, pomocy itd., ale to nie jest powód do polskiej chwały, że daliśmy a teraz odbieramy i to kobietom z dziećmi - stwierdził Bronisław Komorowski, przypominając stare polskie przysłowie: "ten, kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera".

Pytany z kolei, czy symbole banderowskie powinny zostać zrównane z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi, gość Porannej rozmowy w RMF FM stwierdził, że jest to działanie "z rosyjskiej inspiracji". Pytał, dlaczego taki pomysł pojawił się teraz, a nie wcześniej, podczas wielu rządów i w czasach, kiedy Karol Nawrocki był szefem Instytutu Pamięci Narodowej.

Za tym sposobem myślenia stoi albo jakaś niechęć natury emocji historycznych, albo jakieś inspiracje ludzi o orientacjach antyukraińskich, a prorosyjskich - podkreślił.

Bronisław Komorowski komentuje pomysł nowej konstytucji

Jak niedawno informowaliśmy , na przełomie września i października prezydent Karol Nawrocki powoła radę, która będzie pracowała nad projektem nowej konstytucji. Na jej czele stanie Dariusz Dudek, nowo powołany doradca głowy państwa.

Z informacji reportera RMF FM Jakuba Rybskiego wynika, że głowa państwa chce w konstytucji zmienić właściwie wszystko. Najważniejsza zmiana jest jednak taka, że prezydent chciałby zmienić ustrój z obecnego parlamentarno-gabinetowego na "półprezydencki" lub coś na wzór kanclerskiego. Oznacza to, że kompetencje prezydenta zostałby znacznie zwiększone.

Komentując te doniesienia, Bronisław Komorowski zauważył, że należy się zapoznać z konkretami. Doraźnie wydaje mi się, że pan prezydent Nawrocki stanął w obliczu szansy, jaką jest zagospodarowanie daleko idącej frustracji znacznej części wyborców, którzy są rozczarowani z formuły rządów parlamentarno-gabinetowych, bo postrzegają je jako emanację interesów partyjnych. Według mnie narasta w Polsce niechęć do partii, niechęć także do parlamentu i jest pytanie, kto to politycznie zagospodaruje - powiedział były prezydent.

Uważam, że to będzie "gonienie króliczka" do wyborów parlamentarnych, bo to będzie brzmiało dobrze w uszach wyborców - silna władza, koniec z ciągłymi zmianami ministrów, koncepcji politycznych. (...) Będzie to zależało od tego, czy prezydent Nawrocki będzie miał polityczny sukces, czy też wpadkę - dodał, zaznaczając, że spodziewa się bardzo ciekawej dyskusji na ten temat.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.