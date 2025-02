W ostatni weekend na A2 doszło do dwóch wypadków. W przypadku obu przyczyną tragedii była jazda pod prąd.

Polskie drogi są bezpieczne. To głównie my sami tworzymy zagrożenie - skwitował minister.

Klimczak zwrócił uwagę na fakt, że rząd zaczął prowadzić prace nad projektem ustawy pozwalającym 20-latkom kierować samochodami ciężarowymi. Myślę, że jeszcze w tym kwartale pod obrady rządu trafi projekt o prawie jazdy dla 17-latków - poinformował minister, zapowiadając zmiany w prawie.

Dariusz Klimczak / Michał Dukaczewski / RMF FM

Co z opłatami za autostrady

Klimczak tłumaczy, że "jesteśmy dziś uzależnieni od systemu, wprowadzonego lata temu". Na kilku odcinkach autostrad mamy koncesjonariuszy - wyjaśnia minister - Kraków-Katowice, tam jest prywatny koncesjonariusz, a umowa z nim zawarta, delikatnie mówiąc nie jest najlepsza, on może zmieniać ceny.

W przypadku tego odcinka Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze nie wydała decyzji, ale mogę obiecać, że opłaty nie będą tak wysokie, jak te ustalone przez prywatną firmę - deklaruje minister infrastruktury.

Klimczak o ewentualnej rekonstrukcji rządu

Nic nie wiem o rekonstrukcji rządu. Pan wicepremier Krzysztof Gawkowski może rozmawia na innym szczeblu, np. liderów - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Klimczak.

To nie jest moja kompetencja. To liderzy oceniają pracę ministrów. Jestem z jednym z ocenianych. Skupiam się na swojej robocie, by nie mówiono, że sam nadaję się do rekonstrukcji - podkreślił gość Tomasza Terlikowskiego.

W ten sposób Klimczak skomentował informacje przedstawicieli rządu, którzy twierdzą, że rekonstrukcja gabinetu premiera Donalda Tuska nastąpi po wyborach prezydenckich.