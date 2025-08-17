Czy Ukraina odda Donbas za pokój? Co dalej z Ukrainą po piątkowym szczycie Władimira Putina z Donaldem Trumpem na Alasce? Jak Kijów postrzega zapowiedź wydalenia 63 osób z Polski, w większości obywateli Ukrainy, po koncercie białoruskiego rapera Maxa Korża? O to m.in. w Porannej rozmowie w RMF Tomasz Terlikowski zapyta Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w Polsce. Zapraszamy!

Wasyl Bodnar / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Nie milkną echa piątkowego szczytu Władimira Putina i Donalda Trumpa na Alasce, a już w poniedziałek ma dojść do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą USA. Czy Ukraina ma zaufanie do polityki negocjacyjnej gospodarza Białego Domu? Czy Kijów jest gotowy na ustępstwa terytorialne za pokój?

W rozmowie z ambasadorem Ukrainy nie zabraknie relacji tego kraju z Polską. Wasyla Bodnara zapytamy o sprawę tzw. ekshumacji wołyńskich. Kiedy będą kolejne zgody ukraińskiej administracji?

Wasyla Bodnara zapytamy także o budzący kontrowersje koncert białoruskiego rapera Maxa Korża na Stadionie Narodowym, po którym premier poinformował o konieczności opuszczenia Polski przez 63 osoby, w tym obywateli Ukrainy.

