Prezydent USA Donald Trump przybył do bazy wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Niedługo później na płycie lotniska pojawił się też samolot eskadry rządowej "Rosja". Prezydenci obu mocarstw chwilę czekali, zanim pokazali się przed kamerami. W końcu jednak Trump uścisnął dłoń Putina i obaj udali się na rozmowy. Równocześnie rzeczniczka prezydenta USA poinformowała o nieoczekiwanym zwrocie akcji w kontekście spotkania. Rozmowa przedstawicieli Rosji i Stanów Zjednoczonych oficjalnie się rozpoczęła.
Dzisiaj, 15 sierpnia (20:38)
Aktualizacja: 39 minut temu
Aktualizacja: 39 minut temu
REKLAMA