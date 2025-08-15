W następnej kolejności dojdzie do spotkania przy lunchu w rozszerzonym formacie. Po stronie amerykańskiej udział w nim wezmą także minister finansów Scott Bessent, minister handlu Howard Lutnick, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles.

Wcześniej rzeczniczka Białego Domu twierdziła, że między Trumpem i Putinem dojdzie do spotkania w cztery oczy. Nie jest jasne, dlaczego nastąpiła nagła zmiana.

Na płycie lotniska w Anchorage wylądował też rosyjski samolot rządowy z eskadry "Rosja".

Pierwszy z samolotu wysiadł Donald Trump, chwilę później po schodach na płytę lotniska wyszedł także Władimir Putin. Prezydent USA uścisnął dłoń swojemu odpowiednikowi z Rosji, a potem obaj ruszyli po czerwonym dywanie na długo wyczekiwane spotkanie.

Negocjacje między prezydentami Rosji i USA mogą potrwać co najmniej sześć do siedmiu godzin, przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Ria Nowosti.

Spotkanie Trumpa i Putina rozpoczęte / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News / East News

Jaki jest powód zmiany w protokole spotkania?

Europejski urzędnik powiedział CNN, że to "ulga", iż prezydent USA Donald Trump i jego rosyjski odpowiednik Władimir Putin nie będą już spotykać się sam na sam, lecz w towarzystwie trzech przedstawicieli każdej delegacji.

To "prawdopodobnie uspokajający rozwój wydarzeń" - stwierdził dyplomata.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff mają teraz dołączyć do Trumpa podczas spotkania, natomiast Putinowi mają towarzyszyć rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oraz doradca prezydenta ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow.

Zmiana formatu dzisiejszego spotkania bilateralnego - z rozmowy w cztery oczy na większą grupę - może wskazywać, że prezydent USA Donald Trump czuje się bardziej komfortowo w otoczeniu swoich doradców i członków gabinetu. Chociaż w trakcie spotkania z Putinem za swojej pierwszej kadencji, rozmawiał z nim w cztery oczy, tym razem zdecydował się sięgnąć po wsparcie.

Z rosyjskich mediów napływają natomiast informacje, które świadczą o dużej pewności siebie moskiewskiej delegacji. Pytany o rozwój wypadków Sergiej Ławrow poinformował, że jest przekonany, iż "niektóre sankcje na Rosję zostaną zniesione" po spotkaniu na Alasce.

Przed piątkowym szczytem Departament Skarbu USA wydał polecenie tymczasowo zawieszające niektóre sankcje wobec Rosji do 20 sierpnia - informuje agencja Reutera.