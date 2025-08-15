Rosyjskie media przygotowują się do piątkowego szczytu prezydentów Władimira Putina i Donalda Trumpa w Anchorage na Alasce. Wydarzeniu towarzyszą symboliczne gesty, a rosyjscy dziennikarze opowiadają o nietypowych warunkach pobytu i menu na pokładzie samolotu.

Wiec poparcia dla Ukrainy w Anchorage na Alasce / DREW ANGERER/AFP/East News / East News

Kotlety po kijowsku na pokładzie – kulinarna prowokacja Kremla

Podczas wyczarterowanego przez Kreml lotu na Alaskę rosyjskim dziennikarzom zaserwowano kotlety po kijowsku - poinformowała stacja CNN. Szefowa prokremlowskiej telewizji RT, Margarita Simonian, opisała sytuację na Telegramie, podkreślając, że danie to - będące ukraińską odmianą kotleta de volaille - pojawiło się w menu specjalnego lotu do Anchorage.

Według CNN, gest ten został odebrany jako kolejny przytyk wobec Ukrainy, w kontekście zbliżającego się spotkania przywódców USA i Rosji. Prokremlowscy komentatorzy nie kryli zadowolenia z tej prowokacji. Siergiej Markow, znany zwolennik Putina, napisał w mediach społecznościowych, że "armia rosyjska robi kotlety po kijowsku z Sił Zbrojnych Ukrainy", a Putin i Trump powinni "zrobić kotleta po kijowsku z prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego".

Rosyjski dziennik "Izwiestia" poinformował, że szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przybył do hotelu w Anchorage w bluzie z napisem "ZSRR". Ten element garderoby został odebrany przez komentatorów jako kolejny symboliczny gest, mający podkreślić rosyjską narrację historyczną i polityczną.

CNN oceniła, że prokremlowscy komentatorzy są zachwyceni takimi działaniami, określając je mianem "trollingu".

Według Markowa zarówno dziennikarze, jak i przedstawiciele władz rosyjskich "są w dobrych humorach".

Dziennikarze śpią na stadionie

Może mniej do śmiechu będzie rosyjskim dziennikarzom, gdy zobaczą warunki zakwaterowania na miejscu w Anchorage. Ze względu na brak miejsc w hotelach, część rosyjskich dziennikarzy została umieszczona na stadionie Alaska Airlines Center. Jak informuje ukraiński Instytut Informacji Masowej, około 50-osobowa delegacja mediów rosyjskich korzysta z rozkładanych łóżek w specjalnie przygotowanych boksach.

Niektórzy dziennikarze z Rosji podkreślają jednak, że warunki są komfortowe - mają dostęp do pryszniców i szatni...