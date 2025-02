"Nie rozważaliśmy tego typu rozwiązania, zdecydowaliśmy się na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców. Na tym etapie nie będzie bonu turystycznego dla powodzian" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Kierwiński, polityk Koalicji Obywatelskiej. "Chcemy, by plan pomocy dla powodzian był mało inwazyjny. W kilku miejscach musimy wykupić teren, w środę będę prezentował program, który rozpisany jest na wiele lat" - dodał minister ds. odbudowy po powodzi, który był gościem Tomasza Terlikowskiego.

Poranna rozmowa w RMF FM, której gościem był minister ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński zaczęła się rzecz jasna od planu pomocowego dla powodzian, który szykowany jest przez rząd.

Zakładam różnego rodzaju korekty planu zabezpieczeń terenów popowodziowych, który przedstawię w środę. Musi być na to akceptacja społeczna - mówił Marcin Kierwiński. Jeżeli mówimy o docelowym planie zabezpieczenia całej zlewni to jest perspektywa kilku lat, myślę, że 5-8 lat. Jeśli chodzi o koszty, to po wariancie konsultacji będziemy mieli ostateczną wersję, ale wiadomo, że to są grube miliardy złotych - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Nie będzie bonu turystycznego

Marcin Kierwiński był ten pytany o bon turystyczny, który mógłby pomóc podnieść się po powodzi przedsiębiorcom, i o który od kilku miesięcy apeluje branża.

Nie rozważaliśmy tego typu rozwiązania, zdecydowaliśmy się na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, na tym etapie nie będzie bonu turystycznego dla powodzian - powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

Tomasz Terlikowski dopytywał swojego gościa, czy plan zabezpieczeń terenów popowodziowych, który jest już gotowy, zakłada wywłaszczenie?

Chcemy, by plan pomocy dla powodzian był maksymalnie mało inwazyjny, jeżeli chodzi o strukturę zamieszkania. Pewnie nie unikniemy tego, aby w kilku miejscach doprowadzić do tego, aby wykupić tereny, w środę będę prezentował program pomocy powodzianom, jest on rozpisany na wiele lat - dodał minister ds. odbudowy po powodzi.

Kierwiński: Wszyscy powodzianie, którzy zgłosili się o pomoc, ją uzyskali

W wielu kwestiach jeśli chodzi o to, co robiły Wody Polskie od swojego powstania do końca rządów PiS-u jestem bardzo krytyczny. Nie zajmowali się zabezpieczaniem przeciwpowodziowym, natomiast dziś nie mogę powiedzieć złego słowa o Wodach Polskich. Robią wszystko, aby skutki tej powodzi jak najszybciej zredukować więc jestem w trochę niewdzięcznej sytuacji. Wody Polskie to przedsiębiorstwo państwowe, z którym dziś współpracuję i robię to każdego dnia. Jestem w kontakcie i z mieszkańcami, i z samorządowcami. Mam zastrzeżenia do okresu powodzi, ale jestem ministrem ds. odbudowy więc moja współpraca z Wodami Polskimi mierzona jest sprawnością tej odbudowy - dodawał minister ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński.

