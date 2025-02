Kierowcy, którzy nielegalnie parkują w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN), zasilili budżet Warszawy w 2024 roku o 61,7 mln zł. To o ponad 15 mln więcej niż w roku 2023.

Strefa płatnego parkowania w Warszawie / Paweł Wodzyński / East News

W 2024 roku Zarząd Dróg Miejskich, według przesłanych PAP danych, wystawił ponad 411 tys. dokumentów wzywających do uiszczenia opłaty dodatkowej; wpływy z kar za zeszły rok wyniosły 61 mln 733 tys. zł. To o ponad 15 mln zł wyższy wynik niż rok wcześniej, kiedy to wpływy zamknęły się kwotą 46,6 mln zł. Pod koniec ubiegłego roku, w listopadzie SPPN została poszerzona - zostały do niej włączone tereny na Saskiej Kępie i Kamionku.

Auta do e-kontroli i patrole piesze wyposażone w skanery zeskanowały w ubiegłym roku w SPPN ponad 14,7 mln tablic rejestracyjnych, podczas gdy w 2023 roku było to ponad 12,7 mln. Zdecydowana większość mandatów to wynik kontroli prowadzonej przez patrole samochodowe - w 2024 r. wystawiły one 384,7 tys. mandatów, a piesze ponad 27 tys. W 2023 roku było to odpowiednio 392,8 tys. i 21,4 tys.

Na czym polega e-kontrola?

E-kontrola wystartowała w styczniu 2020 roku, wtedy po raz pierwszy na warszawskie ulice wyjechały dwa samochody wyposażone w specjalne kamery. Z biegiem lat flota rozrosła się do dziewięciu pojazdów. I na razie nie ma potrzeby, by zwiększać ich liczbę - zaznaczył rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Rzecznik wyjaśnił też, jak działa system e-kontroli. Kamery w trakcie przejazdu skanują tablice rejestracyjne zaparkowanych samochodów. Objazd danym odcinkiem odbywa się dwukrotnie w ciągu kilku minut. W ten sposób eliminujemy możliwość ukarania kierowców, którzy na przykład dopiero zaparkowali i nie zdążyli jeszcze opłacić postoju - dodał.

Zdjęcia trafiają do bazy danych, gdzie są porównywane z danymi z parkomatów. System automatycznie wskazuje samochody, których kierowcy nie opłacili postoju. Zdjęcia tych, których kierowcy uiścili opłatę lub są z niej zwolnieni - są usuwane. Po weryfikacji przesyłamy kierowcom wezwanie do zapłaty pocztą - wskazał Dybalski.

W styczniu bieżącego roku wystawiono już ponad 42 tys. mandatów za nielegalne parkowanie na terenie SPPN.

Strefa płatnego parkowania w Warszawie

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego funkcjonuje w Warszawie od 1999 r. i początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Po dekadzie została rozszerzona m.in. o Powiśle, Stare i Nowe Miasto.

W 2013 r. granica obszaru z parkometrami przesunęła się z Żelaznej do Okopowej na zachodzie, z Koszykowej do Wawelskiej na południu, a na północy zamiast al. Solidarności sięgnęły Dworca Gdańskiego i ronda Radosława oraz fragment Pragi-Północ.

Od 2020 r. jej obszar, etapami, zwiększył się dwukrotnie - o część Woli i Pragi-Północ, Żoliborz i Ochotę, pl. Hallera i jego okolice i północny Mokotów.

Od 3 lutego 2025 roku strefa powiększyła się o obszary Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc i części Sadyby.