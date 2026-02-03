-25,4 st. C - tyle było dzisiaj w nocy w Kwidzynie w województwie pomorskim i to było najmroźniejsze miejsce na mapie Polski. Najcieplej za to było w zimowej stolicy naszego kraju, czyli w Zakopanem - "jedynie" -6,5 st. C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia przed mrozem i silnym mrozem. W Radiu RMF24 naszym gościem była natomiast Agnieszka Prasek z IMGW. Zdradziła, że będzie cieplej - z każdym dniem temperatura będzie rosła, ale tęgi mróz wróci.

Pogoda - aktualne ostrzeżenia IMGW przed mrozem i silnym mrozem oraz prognoza długoterminowa / Shutterstock

Ostrzeżenia IMGW I i II stopnia

Prognoza pogody na dzisiaj jest optymistyczna, choć mróz nadal będzie dawał się we znaki. Będzie pogodnie, jedynie na południu, zachodzie i w centrum więcej chmur i słabe opady śniegu. Początkowo w rejonach podgórskich wystąpią marznące mgły z widzialnością do 300 m. Temperatura wyniesie od -15 do 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem, na południu i zachodzie porywisty. IMGW wydał żółte i pomarańczowe alerty przed mrozem i silnym mrozem.

Noce z niedzieli na poniedziałek oraz z poniedziałku na wtorek to najzimniejsze momenty tej zimy. Jak podał IMGW, -25,4 st. C było dzisiaj w nocy w Kwidzynie w województwie pomorskim i to było najmroźniejsze miejsce na mapie Polski.

O poranku jednak dostaliśmy od naszego słuchacza zdjęcie z miejscowści Kolonia w Warmińsko-Mazurskiem, na którym widoczna jest temperatura -28 st. C.

-28 st. C o godz. 7:30 we wtorek, 3 lutego - tyle odnotowano w miejscowości Kolonia w powiecie szczycieńskim w gminie Świętajno w województwie warmińsko-mazurskim / Zdjęcie nadesłane przez słuchacza / RMF FM

Pogoda - prognoza długoterminowa

W Radiu RMF24 gościliśmy Agnieszkę Prasek z IMGW. Poinformowała, że z każdym dniem temperatura będzie rosła. Pod koniec tygodnia termometry na południu kraju mogą pokazać nawet 8 stopni powyżej zera. Niestety zimno nie odpuści na długo. Koniec przyszłego tygodnia i początek kolejnego to powrót silnych mrozów.

Najbliższa noc również będzie z dużym mrozem: -19, -20 st. C głównie na wschodzie, natomiast już od południa dotrze do nas niż z frontem atmosferycznym, który na południu przyniesie opady marznące, powodujące gołoledź. Z każdą godziną ta strefa będzie kierować się ku centrum, na północ Polski - tak o tym, czego możemy spodziewać się tej nocy i jutro mówiła Agnieszka Prasek.