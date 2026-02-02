Były minister, komisarz UE i ambasador w USA - Peter Mandelson - zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy. To efekt pojawienia się nazwiska czołowego brytyjskiego polityka w nowej transzy akt sprawy Jeffreya Epsteina. Zdjęcie Mandelsona w bieliźnie, jakie znalazły się w dokumentach, obiegły brytyjskie media.

Zdjęcie Mendelsona pojawiło się w aktach sprawy Epsteina / Joanne Davidson / Avalon/DOJ / PAP/EPA

Epstein dokonał trzech płatności na rzecz Mandelsona i jego partnera w wysokości 25 tys. dolarów - wynika z dokumentów.

W aktach sprawy Epsteina pojawiło się zdjęcie Mandelsona w bieliźnie u boku młodej kobiety.

Według Sky News zdjęcie zostało zrobione w mieszkaniu Epsteina w Paryżu.

Oświadczenie Mandelsona

"W ten weekend ponownie zostałem powiązany ze zrozumiałą wrzawą wokół Jeffreya Epsteina i bardzo mi przykro z tego powodu. Zarzuty - które uważam za fałszywe - jakoby miał dokonać płatności finansowych na moją rzecz, a których nie pamiętam i na które nie mam żadnych zapisów, wymagają ode mnie zbadania. Robiąc to, nie chcę jednak narażać Partii Pracy na dalsze zakłopotanie, dlatego rezygnuję z członkostwa w partii" - napisał Mandelson w oświadczeniu.



Trzy przelewy i próba zmiany decyzji rządu

W piątek amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i który, jak się później okazało, zajmował się stręczycielstwem.



W opublikowanej transzy znajdują się dokumenty sugerujące, że w latach 2003-2004 Epstein dokonał trzech płatności na rzecz Mandelsona i jego partnera Reinalda Avili da Silvy w wysokości 25 tys. dolarów każda oraz że w 2009 r. Mandelson jako minister biznesu próbował na prośbę Epsteina zmienić decyzję rządu w sprawie podwyższonego opodatkowania bonusów dla pracowników sektora bankowego. Ponadto w aktach znalazło się zrobione w paryskim apartamencie Epsteina zdjęcie, na którym finansista stoi w samej bieliźnie obok młodej kobiety.



Odwołany z funkcji ambasadora

72-letni Mandelson był dotąd jednym z najważniejszych polityków rządzącej Partii Pracy. Był ministrem w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, m.in. sprawując wpływową funkcję ministra biznesu, a w latach 2004-2008 był komisarzem UE ds. handlu. Od 2008 r. jest członkiem Izby Lordów. Krótko po powrocie Partii Pracy do władzy w 2024 r. nowy premier Keir Starmer powołał Mandelsona na stanowisko ambasadora w USA. Pełnił tę rolę przez zaledwie siedem miesięcy - od lutego do września 2025 r. Został odwołany, gdy wyszło na jaw, że jego związki z Epsteinem trwały dłużej, niż było wcześniej wiadomo.



W odpowiedzi na rezygnację Mandelsona Partia Pracy potwierdziła, że nie jest on już jej członkiem, i oświadczyła, że wewnątrzpartyjne dochodzenie rozpoczęło się już wcześniej. Z kolei rzecznik Starmera powiedział, że zdaniem premiera Mandelson powinien złożyć zeznania przed amerykańskim Kongresem i nie powinien zasiadać w Izbie Lordów. Przypomniał jednak, że szef rządu nie ma kompetencji, by go stamtąd odwołać.