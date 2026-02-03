We wtorkowy poranek kierowcy poruszający się Wisłostradą w Warszawie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Wszystko przez awarię magistrali wodociągowej, która doprowadziła do powstania dużego zapadliska na jezdni. Sytuacja jest szczególnie trudna na wysokości Torwaru i ulicy Łazienkowskiej.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl.
Poważne utrudnienia na Wisłostradzie w Warszawie. Powodem jest awaria magistrali wodociągowej.
Na miejscu pracują służby, które starają się jak najszybciej usunąć skutki awarii. W czasie prac w jezdni powstało spore zapadlisko.
Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, zapadlisko jest na środkowym pasie Wisłostrady i ma co najmniej trzy metry długości. Ten pas jest zablokowany.
Na Wisłostradzie i na zjeździe z Trasy Łazienkowskiej tworzą się korki.
Kierowcy, którzy utknęli w tym miejscu, nie kryją frustracji i apelują do innych uczestników ruchu, by unikali tego fragmentu miasta.
Sytuację dodatkowo komplikuje panujący w stolicy silny mróz.
Termometry przy Wisłostradzie wskazują nawet minus 20 stopni Celsjusza.
Niskie temperatury przyczyniają się do kolejnych awarii wodociągowych - obecnie naprawy trwają w kilkunastu miejscach na terenie Warszawy.
Woda nie dociera między innymi do kilkunastu budynków przy ulicy Płochocińskiej.