We wtorkowy poranek kierowcy poruszający się Wisłostradą w Warszawie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Wszystko przez awarię magistrali wodociągowej, która doprowadziła do powstania dużego zapadliska na jezdni. Sytuacja jest szczególnie trudna na wysokości Torwaru i ulicy Łazienkowskiej.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Poważne utrudnienia na Wisłostradzie w Warszawie. Powodem jest awaria magistrali wodociągowej.

Na miejscu pracują służby, które starają się jak najszybciej usunąć skutki awarii. W czasie prac w jezdni powstało spore zapadlisko.

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, zapadlisko jest na środkowym pasie Wisłostrady i ma co najmniej trzy metry długości. Ten pas jest zablokowany.

Na Wisłostradzie i na zjeździe z Trasy Łazienkowskiej tworzą się korki.

Kierowcy, którzy utknęli w tym miejscu, nie kryją frustracji i apelują do innych uczestników ruchu, by unikali tego fragmentu miasta.

Ekstremalny mróz

Sytuację dodatkowo komplikuje panujący w stolicy silny mróz.

Termometry przy Wisłostradzie wskazują nawet minus 20 stopni Celsjusza.

Niskie temperatury przyczyniają się do kolejnych awarii wodociągowych - obecnie naprawy trwają w kilkunastu miejscach na terenie Warszawy.

Woda nie dociera między innymi do kilkunastu budynków przy ulicy Płochocińskiej.