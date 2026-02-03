Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek przekazał RMF FM nowe informacje o stanie zdrowia lidera swojej partii. Jego zdaniem Jarosław Kaczyński może wkrótce opuścić szpital.

Jarosław Kaczyński / Rafał Guz / PAP

W Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek przyznał, że nie dzwonił do przebywającego w szpitalu lidera Prawa i Sprawiedliwości.

Staram się nie przeszkadzać panu prezesowi, kiedy nie trzeba - stwierdził były szef resortu edukacji. Mam doskonałe informacje na temat stanu zdrowia pana prezesa. Wiem, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Infekcja będzie wyleczona pewnie w tym tygodniu - zdradził gość Tomasza Terlikowskiego.

Czarnek nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy Kaczyński do piątku wyjdzie ze szpitala. Ja nie jestem lekarzem, więc nie chciałbym teraz stawiać diagnoz, jakichś rokowań co do wyjścia ze szpitala - zastrzegł.

Z tego, co wiemy, kuracja zbliża się ku szczęśliwemu końcowi - podsumował gość RMF FM.

Pod koniec stycznia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ujawnił, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala w związku z infekcją.