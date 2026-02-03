50-letni Paweł K. z Hrubieszowa zgłosił gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Deklarował chęć dołączenia do struktur rosyjskiego wywiadu wojskowego i wykonywania zadań wywiadowczych. Miały one polegać m.in. na przekazywaniu informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka, co mogło być istotne w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Sąd uznał Pawła K. winnym m.in. szpiegostwa.

Zdj. poglądowe / Darek Delmanowicz/Shutterstock / PAP

ABW poinformowało o operacji związanej z 50-letnim Pawłem K., który chciał współpracować z rosyjskim wywiadem.

Deklarował gotowość do wstąpienia m.in. również do Grupy Wagnera.

Prokuratura zebrała obszerny materiał dowodowy, a sąd uznał go winnym.

Szczegóły sprawy znajdziesz poniżej.

Po więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata zapraszamy do RMF24.pl .

50-letni mieszkaniec Hrubieszowa w województwie lubelskim zgłosił gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Paweł K. chciał dołączyć do struktur rosyjskiego wywiadu wojskowego i wykonywania zadań wywiadowczych.

Miały one polegać m.in. na przekazywaniu informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka. Ujawnienie tego mogło stanowić pomoc w planowaniu zamachu na życie rezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Mężczyzna deklarował również gotowość przystąpienia do grupy dywersyjnej określanej jako Grupa Wagnera oraz do jednostki wojskowej Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Śledztwo prowadzone było przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Postępowanie dostarczyło obszerny materiał dowodowy wskazujący na popełnienie przestępstw z art. 130 § 3 kk (szpiegostwo) oraz art. 263 § 2 kk (nielegalne posiadanie broni i amunicji).

Sąd Okręgowy w Zamościu uznał Pawła K. winnym zarzucanych mu czynów, wymierzając łączną karę 3 lat i 6 miesięcy więzienia.