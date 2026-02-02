Po styczniowym wzroście cen ropy naftowej, notowanym jako najwyższy od 2022 roku, na światowych rynkach obserwujemy obecnie wyraźne spadki. Sytuacja ta budzi pytania o wpływ wydarzeń na Bliskim Wschodzie na ceny paliw w Polsce, szczególnie w okresie zimowych wyjazdów. Eksperci jednak uspokajają: w najbliższych dniach na stacjach paliw nie należy spodziewać się gwałtownych zmian.

Czy sytuacja na Bliskim Wschodzie może zagrozić dostawom ropy? / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Geopolityka a ceny ropy

Ostatnie tygodnie przyniosły wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w relacjach Stanów Zjednoczonych z Iranem. Groźby interwencji militarnej i obawy o bezpieczeństwo transportu ropy przez Cieśninę Ormuz wywindowały ceny surowca powyżej 70 dolarów za baryłkę. Jednak, jak podkreślają maklerzy, "premie za ryzyka geopolityczne zaczęły słabnąć", co skutkuje obecnie korektą cen i spadkiem wartości ropy o 4-5 procent w stosunku do piątkowego zamknięcia.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Napięcie na Bliskim Wschodzie, a ceny paliw. "Mamy komfortową sytuację"

Czy spadki cen ropy przełożą się na ceny paliw w Polsce?

Zmiany na światowych rynkach nie zawsze natychmiast przekładają się na ceny na polskich stacjach. Ponieważ te zmiany następują w krótkim okresie czasu, to tak jak nie odnotowaliśmy reakcji naszych stacji na ubiegłotygodniowy wzrost cen surowca, tak w tym tygodniu nie odnotujemy też reakcji na tą obniżkę dzisiejszą - wyjaśnia Urszula Cieślak, ekspertka ds. rynku paliw. W praktyce oznacza to, że w najbliższych dniach ceny paliw pozostaną stabilne, choć na niektórych stacjach mogą pojawić się niewielkie korekty.

Zimowe ferie z tańszym paliwem

Dobra wiadomość dla kierowców planujących zimowy wypoczynek: obecne ceny paliw są znacznie niższe niż przed rokiem. Benzyna kosztuje średnio o 60 groszy mniej na litrze, diesel jest tańszy o około 80 groszy, a autogaz o 54 grosze. Sytuacja w kraju, sytuacja na rynku detalicznym, pozostaje można powiedzieć, korzystna dla nas, tych ostatecznych konsumentów paliw - podkreśla ekspertka.

Dlaczego ceny paliw różnią się w regionach?

Różnice cen paliw między województwami mogą sięgać nawet 30 groszy na litrze. Wynikają one głównie z lokalnej konkurencyjności oraz rodzaju stacji paliw. Stacje ekonomiczne i przymarketowe, oferujące mniej usług dodatkowych, często sprzedają paliwo taniej niż duże stacje sieciowe. Tam, gdzie konkurencja jest mniejsza, ceny spadają wolniej.

Czy sytuacja na Bliskim Wschodzie może zagrozić dostawom ropy?

Bliski Wschód odgrywa kluczową rolę w globalnym rynku ropy, ale obecnie nie grozi nam niedobór surowca.

Dzisiaj mówimy o nadwyżce surowca na rynku nawet do 3-4 milionów baryłek, które będą utrzymywały się co najmniej w pierwszym, a być może i w drugim kwartale tego roku - uspokaja Urszula Cieślak. Krótkotrwałe zakłócenia nie powinny wpłynąć na dostępność paliw, a jedynie na krótkoterminowe wahania cen.

Mimo dynamicznej sytuacji na światowych rynkach, polscy kierowcy mogą liczyć na stabilne i korzystne ceny paliw w najbliższych tygodniach. Zimowe wyjazdy nie powinny więc nadwyrężyć domowych budżetów, a sytuacja geopolityczna - przynajmniej na razie - nie zagraża bezpieczeństwu dostaw ropy do Polski.