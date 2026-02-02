Komisja Europejska zaakceptuje jutro propozycję 20. pakietu sankcji, a w środę wieczorem przedstawi go krajom członkowskim - dowiedziała się dziennikarka RMF FM.

Zatrzymanie przez francuską marynarkę tankowca Grinch. W środę nowy pakiet sankcji na Rosję / THIBAUD MORITZ/AFP/East News / East News

Po przedstawieniu przez KE propozycji zaczną się negocjacje z krajami Unii.

Unia chce przyjąć 20. pakiet do 24 lutego, gdy mija 4 rocznica wybuchu wojny.

Sankcje muszą być przyjęte jednomyślnie.

Wszyscy spodziewają się przede wszystkim mocnego uderzenia w rosyjską flotę cieni i sektor energetyczny. Chodzi o zastąpienie dotychczasowego limitu na transport rosyjskiej ropy zakazem usług morskich, co od początku było postulatem Polski, krajów skandynawskich i bałtyckich. O polskiej propozycji jako pierwsza informowała dziennikarka RMF FM .

Taki zakaz będzie oznaczać, że transport rosyjskiej ropy przez europejskie statki zostanie całkowicie zabroniony, natomiast statki spoza Unii Europejskiej nie będą mogły korzystać ze wspólnotowych usług, takich jak np. ubezpieczenia, co zepchnęłoby je do poziomu morskich pariasów.

Wprowadzenie takich rozwiązań oznaczać będzie także, że łatwiej będzie można kontrolować statki, przewożące rosyjską ropę.