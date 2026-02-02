"Ochrona zdrowia w Polsce jest mocno niedofinansowana. Wprowadźmy propozycję Lewicy, którą jest podatek zdrowotny, tam znajduje się szereg dobrych rozwiązań" – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w kancelarii premiera i posłanka Nowej Lewicy. Jak dodała minister, w rządzie Lewica pracuje nad polityką mieszkaniową i społeczną, jednak nie ma wpływu na ochronę zdrowia.

Wideo youtube

Gość Popołudniowej rozmowy zaznaczyła, że niedofinansowanie służby zdrowia zostawiła po sobie poprzednia władza i teraz należy dołożyć pieniędzy. Jak jednak zauważył gospodarz rozmowy Grzegorz Sroczyński, w miesiąc w Polsce zamknięto aż 18 porodówek.

Każda kobieta w Polsce ma prawo czuć się bezpieczna i ma prawo rodzić tam, gdzie zdecyduje się urodzić. Państwo ma obowiązek zapewnić jej transport do tego miejsca i zagwarantować jej to, żeby jej życie i życie dziecka były otoczone opieką - zaznaczyła Kotula.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy

Katarzyna Kotula / Jakub Rutka / RMF FM

