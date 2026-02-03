Nie żyje Marian Kasprzyk - jeden z najwybitniejszych polskich bokserów, mistrz olimpijski z Tokio i brązowy medalista z Rzymu. Legendarny sportowiec zmarł w wieku 86 lat w Bielsku-Białej.

Marian Kasprzyk nie żyje / Piotr Polak / PAP

O śmierci Mariana Kasprzyka poinformowała Polska Agencja Prasowa, powołując się na prezesa Beskidzkiej Rady Olimpijskiej Tadeusza Pilarza.

Czuł się coraz słabiej. W poniedziałek późnym wieczorem zasłabł w domu. (...) Wezwano ratowników, ale nie było szans - powiedział przyjaciel zmarłego pieściarza.

Marian Kasprzyk - jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy

Marian Kasprzyk urodził się 22 września 1939 roku w Kołomani koło Kielc. Jako pięściarz reprezentował Spartę Ziębice, Nysę Kłodzko, BBTS Bielsko-Biała, Górnika Wesoła i Górnika Pszów.

Był trzykrotnym olimpijczykiem. Wywalczył złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio w 1964 roku (waga półśrednia), a także brązowy krążek w Rzymie cztery lata wcześniej (waga lekkopółśrednia).

Uczestniczył także w igrzyskach w Meksyku. Był też brązowym medalistą ME w Belgradzie w 1961 roku.

Po zakończeniu kariery zawodnika został trenerem.

Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.