Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Chyliny (woj. mazowieckie). Troje pacjentów jadących na dializy zginęło, gdy ich pojazd najprawdopodobniej uderzył w zaparkowaną na jezdni ciężarówkę, a później drzewo.
Do zdarzenia doszło ok. godziny 6:25 w Chylinach - informuje mazowiecka policja.
Ofiary to dwie kobiety w wieku 40 i 65 lat oraz 49-letni mężczyzna. Cała trójka, mieszkańcy powiatu makowskiego, jechała na dializy busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.