Wstępne ustalenia policji przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim kom. Monika Winnik.

"38-letni kierowca busa, jadąc od Szelkowa w kierunku Makowa Mazowieckiego, na prostym odcinku drogi uderzył w lewy tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą, w wyniku czego pojazd odbił na lewy pas ruchu, następnie zjechał na pobocze i uderzył w drzewo" - informuje rzecznik.

Obaj kierowcy - busa i ciężarówki - byli trzeźwi.

Na miejscu wykonywane są czynności śledcze pod nadzorem prokuratora.

Droga powiatowa w miejscu wypadku jest zablokowana.