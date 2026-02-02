Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Chyliny (woj. mazowieckie). Troje pacjentów jadących na dializy zginęło, gdy ich pojazd najprawdopodobniej uderzył w zaparkowaną na jezdni ciężarówkę, a później drzewo.

Do zdarzenia doszło ok. godziny 6:25 w Chylinach - informuje mazowiecka policja.

Ofiary to dwie kobiety w wieku 40 i 65 lat oraz 49-letni mężczyzna. Cała trójka, mieszkańcy powiatu makowskiego, jechała na dializy busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wstępne ustalenia policji przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim kom. Monika Winnik. 

"38-letni kierowca busa, jadąc od Szelkowa w kierunku Makowa Mazowieckiego, na prostym odcinku drogi uderzył w lewy tył zaparkowanej na jezdni ciężarówki z naczepą, w wyniku czego pojazd odbił na lewy pas ruchu, następnie zjechał na pobocze i uderzył w drzewo" - informuje rzecznik.

Obaj kierowcy - busa i ciężarówki - byli trzeźwi.

Na miejscu wykonywane są czynności śledcze pod nadzorem prokuratora.

Droga powiatowa w miejscu wypadku jest zablokowana.