Trzy osoby zatrzymano do tej pory w związku ze śmiertelnym postrzeleniem Rosjanina w Białej Podlaskiej - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Służby wciąż szukają sprawcy zabójstwa.

/ Wojtek Jargiło / PAP

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Zatrzymane osoby zostały wytypowane w ramach operacji, jako te, które mogą mieć związek z dramatycznym incydentem w Białej Podlaskiej.

Reporter RMF FM informuje, że jedna z nich to mężczyzna trudniący się przewozem osób. Dwie z tych osób wciąż są zatrzymane, jedną wypuszczono już na wolność.

Śledczy poinformowali z kolei, że wciąż nie udało się zatrzymać osoby podejrzewanej o zabójstwo. Do poszukiwań dołączyli funkcjonariusze z pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Sprawie przygląda się też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Strzały w kierunku przechodnia

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, tuż przed godziną 10:00. Na ulicy Królowej Jadwigi, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską w Bialej Podlaskiej, nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia .

Ofiara mimo szybkiej pomocy ze strony służb ratunkowych zmarła na miejscu. Sprawca miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, po czym strzelić do już leżącego mężczyzny.

Kim był zastrzelony Rosjanin?

W poniedziałek po południu policja potwierdziła tożsamość zamordowanego. Ofiarą okazał się 44-letni obywatel Rosji, Siemion Skrepetski, który od pewnego czasu mieszkał z rodziną w Białej Podlaskiej.

Skrepetski był artystą, znanym ze swojej otwartej krytyki wobec polityki Władimira Putina.

Trwa wyjaśnianie motywów działania zabójcy.