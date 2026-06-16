Do Zamku Krzyżtopór w Ujeździe po kilkudziesięciu latach powrócą zabytki, które były przechowywane na Wawelu. To m.in. przedmioty codziennego użytku z czasów największej świetności zamku.

Zabytki archeologiczne związane z historią Zamku i rodu Ossolińskich na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe / Piotr Polak / PAP

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Powrót zabytków do Krzyżtoporu został zapowiedziany podczas uroczystego podpisania umowy o współpracy naukowej między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a gminą Iwaniska. Porozumienie ma otworzyć nowy etap współpracy naukowej, dokumentowania dziejów zamku oraz popularyzacji jego dziedzictwa.

Prezentacja znalezisk, które po latach wrócą do Krzyżtoporu / Piotr Polak / PAP

Wśród obiektów, które mają wrócić do Krzyżtoporu, znajdują się m.in. kafle delftyjskie, naczynia oraz elementy wyposażenia wnętrz z XVII wieku. Odnaleziono je podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie zamku w latach 70. XX wieku.

Szczególną wartość mają przedmioty codziennego użytku. Dzięki nim można odtworzyć życie mieszkańców rezydencji w okresie jej największej świetności.

Zabytki z Krzyżtoporu przez lata były przechowywane na Wawelu / Piotr Polak / PAP

Jak poinformował archeolog Andrzej Gołembnik od wielu lat zaangażowany w badanie dziedzictwa Zamku Krzyżtopór, badacze dysponują obecnie dwiema kolekcjami zabytków - historyczną, pochodzącą z badań sprzed około pół wieku oraz nową, pozyskiwaną podczas współczesnych prac archeologicznych. Oprócz przedmiotów ceramicznych kolekcja obejmuje bogaty zbiór militariów i numizmatów. Znaczącą część zbiorów stanowią również przedmioty metalowe, w tym elementy uzbrojenia, uprzęży, podkowy, strzemiona i ostrogi.

W trakcie prac na dawnych dziedzińcach gospodarczych zabezpieczono m.in. materiał kostny i ości rybie. Wyniki badań mają pozwolić na odtworzenie zwyczajów żywieniowych mieszkańców zamku w różnych okresach jego funkcjonowania.



Krzyżtopór - spektakularna rezydencja, która straciła dawny blask

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe / Piotr Polak / PAP

Zamek Krzyżtopór powstał w latach 1631-1644 z fundacji wojewody sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego. Do czasu budowy Wersalu należał do największych rezydencji pałacowych w Europie.

Po śmierci fundatora oraz zniszczeniach spowodowanych wojnami obiekt stopniowo popadł w ruinę. Dziś jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego.

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Beata Wojciechowska podkreśliła, że Krzyżtopór pozostaje miejscem o wyjątkowym potencjale badawczym i edukacyjnym.

Zamek Krzyżtopór może stać się również otwartą przestrzenią dla artystów i wydarzeń kulturalnych wspieranych przez uniwersytet. Planujemy organizację wystaw malarskich i rzeźbiarskich oraz pokazów i występów muzycznych, które pozwolą wykorzystać potencjał artystyczny uczelni i samego miejsca - podkreśliła.

