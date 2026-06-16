Do Zamku Krzyżtopór w Ujeździe po kilkudziesięciu latach powrócą zabytki, które były przechowywane na Wawelu. To m.in. przedmioty codziennego użytku z czasów największej świetności zamku.
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Powrót zabytków do Krzyżtoporu został zapowiedziany podczas uroczystego podpisania umowy o współpracy naukowej między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a gminą Iwaniska. Porozumienie ma otworzyć nowy etap współpracy naukowej, dokumentowania dziejów zamku oraz popularyzacji jego dziedzictwa.
Wśród obiektów, które mają wrócić do Krzyżtoporu, znajdują się m.in. kafle delftyjskie, naczynia oraz elementy wyposażenia wnętrz z XVII wieku. Odnaleziono je podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie zamku w latach 70. XX wieku.
Szczególną wartość mają przedmioty codziennego użytku. Dzięki nim można odtworzyć życie mieszkańców rezydencji w okresie jej największej świetności.
Jak poinformował archeolog Andrzej Gołembnik od wielu lat zaangażowany w badanie dziedzictwa Zamku Krzyżtopór, badacze dysponują obecnie dwiema kolekcjami zabytków - historyczną, pochodzącą z badań sprzed około pół wieku oraz nową, pozyskiwaną podczas współczesnych prac archeologicznych. Oprócz przedmiotów ceramicznych kolekcja obejmuje bogaty zbiór militariów i numizmatów. Znaczącą część zbiorów stanowią również przedmioty metalowe, w tym elementy uzbrojenia, uprzęży, podkowy, strzemiona i ostrogi.
W trakcie prac na dawnych dziedzińcach gospodarczych zabezpieczono m.in. materiał kostny i ości rybie. Wyniki badań mają pozwolić na odtworzenie zwyczajów żywieniowych mieszkańców zamku w różnych okresach jego funkcjonowania.
Zamek Krzyżtopór powstał w latach 1631-1644 z fundacji wojewody sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego. Do czasu budowy Wersalu należał do największych rezydencji pałacowych w Europie.
Po śmierci fundatora oraz zniszczeniach spowodowanych wojnami obiekt stopniowo popadł w ruinę. Dziś jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego.
Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Beata Wojciechowska podkreśliła, że Krzyżtopór pozostaje miejscem o wyjątkowym potencjale badawczym i edukacyjnym.
Zamek Krzyżtopór może stać się również otwartą przestrzenią dla artystów i wydarzeń kulturalnych wspieranych przez uniwersytet. Planujemy organizację wystaw malarskich i rzeźbiarskich oraz pokazów i występów muzycznych, które pozwolą wykorzystać potencjał artystyczny uczelni i samego miejsca - podkreśliła.