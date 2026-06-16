Czy zabójca Henry'ego Nowaka został potraktowany zbyt łagodnie? Wątpliwości w tej głośnej sprawie ma zastępczyni prokuratora generalnego Anglii i Walii. Ellie Reeves złożyła apelację w sprawie wysokości wyroku.
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Ta sprawa mnie przeraziła i wiem, że to uczucie podziela brytyjska opinia publiczna - napisała Ellie Reeves w komunikacie dotyczącym złożonej apelacji. Jak podkreśliła, żaden wyrok nigdy nie cofnie tragedii, której doświadczyła rodzina Nowaka.
To prawda, że należy odpowiedzieć na trudne pytania dotyczące sposobu, w jaki policja zajęła się sprawą morderstwa Henry'ego Nowaka, podczas gdy moim zadaniem jest przyjrzenie się wyrokowi wydanemu wobec Digwy za popełnione przez niego przestępstwa - zauważyła.