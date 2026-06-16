W grudniu ub. roku w Southampton, 23-letni sikh ugodził Henry'ego Nowaka - studenta polskiego pochodzenia - ceremonialnym nożem. Później okłamał policjantów, że zareagował w ten sposób na rasistowskie obelgi.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze skuli Nowaka w kajdanki. Mimo próśb o udzielenie pomocy, nie uzyskał jej. Nie wydaje mi się, chłopie - tak jeden z funkcjonariuszy odpowiedział na słowa studenta, że jest ranny. Niedługo później młody mężczyzna zmarł.

W maju sąd skazał Vickruma Digwę na dożywocie. O ewentualne zwolnienie będzie mógł się ubiegać po prawie 21 latach.

Kim był Henry Nowak?

Henry Nowak urodził się w Anglii. Dzieciństwo spędził w hrabstwie Essex. Studiował finanse i księgowość na uniwersytecie w Southampton. Jego ojciec pochodzi z Polski. Nastolatek posiadał podwójne obywatelstwo - brytyjskie i polskie.

Część polityków wykorzystuje sprawę Nowaka do uderzania w swoich oponentów. "Henry Nowak zmarł w taki sam sposób, w jaki umiera cywilizacja: opuszczony, zakuty w kajdanki przez władze, które mu nie ufały, ani się o niego nie troszczyły i oskarżony o przestępstwa z nienawiści, których nie popełnił" - napisał wiceprezydent USA J.D. Vance. Podkreślił, że śmierć Nowaka jest zarówno tragicznym, jak i oburzającym wydarzeniem, które nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym świecie.

W swoim wpisie Vance jednoznacznie obwinił "ostatnie kilka pokoleń europejskich elit" o prowadzenie polityki, która - jego zdaniem - doprowadziła do tragedii. Vance zarzucił im uległość wobec "polityki samonienawiści i masowej inwazji imigrantów", twierdząc, że wielu z nich gardzi Zachodem i jego wartościami.