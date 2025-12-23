"Osiem lat psucia praworządności w Polsce to jest jednak problem. Nie spodziewałem się, że będzie tak dużo węzłów gordyjskich do przecięcia" - powiedział Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Lewicy, w Porannej rozmowie w RMF FM. "(Waldemar Żurek - przyp. red.) robi kawał dobrej roboty. Część tej roboty widać, a część nie" - przyznał rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

"Pan Ziobro od sprawiedliwości nie ucieknie"

Posiedzenie ws. potencjalnego aresztu dla Zbigniewa Ziobry zostało odroczone do 15 stycznia - zdecydował we wtorek sąd, stwierdzając braki w materiale dowodowym. To efekt błędu prokuratury, która omyłkowo nie dołączyła do wniosku o areszt materiałów niejawnych. Marszałek Sejmu ocenił, że "w kontekście całości naprawy systemu prawnego nie ma to znaczenia".

Tak naprawdę problem tkwi w KRS, w Trybunale Konstytucyjnym, w trwałości decyzji sądowych (...). Z całością jest problem - trzeba dokonać całościowych zmian - ocenił Czarzasty.

Polityk przyznał, że brakujące dokumenty zostaną dołączone w najbliższych dniach, a Zbigniew Ziobro "wcześniej czy później zostanie ukarany".

Pan Ziobro od sprawiedliwości nie ucieknie bez względu na to, czy pojedzie na Węgry, do Budapesztu, czy pojedzie do Chile. Wcześniej czy później za te wszystkie przewały zostanie ukarany - powiedział lider Lewicy.

Różnica między władzą, która jest w tej chwili, a tą, która była, jest taka, że za poprzedniej władzy, gdyby Ziobro był ze strony demokratycznej, to by do żadnego Budapesztu nie wyjechał - już by siedział w ciupie przed decyzją sądu - dodał Czarzasty.

Ekshumacje na Wołyniu

Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że nie ma powodu, aby nie wierzyć w obietnice Wołodymyra Zełenskiego ws. ekshumacji wołyńskich.

To nie jest kwestia Zełenskiego ani władz polskich w tej sprawie. Wtedy będzie rozsądek między dwoma narodami, między Ukraińcami i Polakami, kiedy społeczeństwa w to uwierzą, że jest taka potrzeba, zrozumieją, co się stało - powiedział marszałek Sejmu i wyliczał, że konieczne jest zrozumienie potrzeby ekshumacji, a także winy i kary, bądź jej braku. Polityk podkreślił, że trzeba to "zrozumieć sercem". To się stanie - powiedział Czarzasty.

Nie stanie się to jutro. Nie jest łatwo przekonać społeczeństwo do czegokolwiek albo wytłumaczyć wszystkie te procesy, które były ewidentnie tragiczne dla narodu polskiego. Te ekshumacje są krokiem w bardzo dobrą stronę. Ale tak naprawdę będzie między władzami fajnie, jak narody po prostu zrozumieją również swoją historię do końca (...). A na to pewnie jeszcze będzie trzeba kilka lat poczekać - mówił marszałek Sejmu.

Polityk ocenił również, że "świat radykalnieje". Do grona "radykałów" zaliczył m.in. Grzegorza Brauna.

Ludzie, którzy na skomplikowane pytania mają bardzo proste odpowiedzi, wierzą w świat czarno-biały. A świat nie jest czarno-biały, jest zniuansowany, jest skomplikowany - stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

