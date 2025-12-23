Te okręty mają "wzbudzać strach u amerykańskich wrogów na całym świecie". Tak prezydent USA Donald Trump mówił o planach zbudowania przez Marynarkę Wojenną USA dwóch okrętów wojennych "typu Trump". Przywódca USA zatwierdził tę budowę. Jak zapowiedział, rozpocznie się "prawie natychmiast". Ma potrwać 2,5 roku.

Budowa okrętów ma potrwać 2,5 roku / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News / East News

Donald Trump zatwierdził budowę dwóch okrętów wojennych "typu Trump" dla Marynarki Wojennej USA.

Budowa nowych jednostek ma rozpocząć się niemal natychmiast i potrwać 2,5 roku.

Prezydent zapowiedział, że docelowo liczba takich okrętów może wzrosnąć do 25.

Nowe okręty mają być większe, szybsze i sto razy silniejsze od dotychczasowych amerykańskich jednostek.

Chcesz być na bieżąco? Wejdź na rmf24.pl .

Donald Trump zatwierdził budowę przez amerykańską Marynarkę Wojenną dwóch okrętów wojennych "typu Trump". Prezydent USA zapowiedział podczas briefingu na Florydzie, że chciałby, aby w przyszłości liczba nowych okrętów, które określił jako pancerniki, sięgnęła 25. Prezydentowi towarzyszyli szef Pentagonu Pete Hegseth, sekretarz ds. floty John Phelan i szef dyplomacji Marco Rubio.

Jak zapewniał Trump, nowe jednostki mają być "większe, szybsze i sto razy silniejsze od największych zbudowanych dotychczas przez USA okrętów wojennych".

"Chcemy szacunku. I będziemy go mieć"

Przekazał też, że nowe okręty mają być wyposażone "na najwyższym poziomie" pod kątem artylerii okrętowej i pocisków. Będą też miały dużo broni hipersonicznej, najnowocześniejsze działa elektryczne, a nawet dużej mocy lasery - wymieniał Trump. Mają mieć też na wyposażeniu nuklearne pociski manewrujące, które obecnie są w fazie rozwoju.



Jak dodał, okręty mają pomóc w "utrzymaniu amerykańskiej dominacji militarnej" oraz mają ożywić amerykański przemysł okrętowy i "wzbudzać strach u amerykańskich wrogów na całym świecie". Chcemy szacunku. I będziemy go mieć - oznajmił.



Prezydent zapowiedział też, że spotka się w tym tygodniu z wykonawcami z sektora zbrojeniowego, by rozmawiać o przyspieszeniu ich procesu produkcji.

