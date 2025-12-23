Te okręty mają "wzbudzać strach u amerykańskich wrogów na całym świecie". Tak prezydent USA Donald Trump mówił o planach zbudowania przez Marynarkę Wojenną USA dwóch okrętów wojennych "typu Trump". Przywódca USA zatwierdził tę budowę. Jak zapowiedział, rozpocznie się "prawie natychmiast". Ma potrwać 2,5 roku.
- Donald Trump zatwierdził budowę dwóch okrętów wojennych "typu Trump" dla Marynarki Wojennej USA.
- Budowa nowych jednostek ma rozpocząć się niemal natychmiast i potrwać 2,5 roku.
- Prezydent zapowiedział, że docelowo liczba takich okrętów może wzrosnąć do 25.
- Nowe okręty mają być większe, szybsze i sto razy silniejsze od dotychczasowych amerykańskich jednostek.
Donald Trump zatwierdził budowę przez amerykańską Marynarkę Wojenną dwóch okrętów wojennych "typu Trump". Prezydent USA zapowiedział podczas briefingu na Florydzie, że chciałby, aby w przyszłości liczba nowych okrętów, które określił jako pancerniki, sięgnęła 25. Prezydentowi towarzyszyli szef Pentagonu Pete Hegseth, sekretarz ds. floty John Phelan i szef dyplomacji Marco Rubio.
Jak zapewniał Trump, nowe jednostki mają być "większe, szybsze i sto razy silniejsze od największych zbudowanych dotychczas przez USA okrętów wojennych".
Przekazał też, że nowe okręty mają być wyposażone "na najwyższym poziomie" pod kątem artylerii okrętowej i pocisków. Będą też miały dużo broni hipersonicznej, najnowocześniejsze działa elektryczne, a nawet dużej mocy lasery - wymieniał Trump. Mają mieć też na wyposażeniu nuklearne pociski manewrujące, które obecnie są w fazie rozwoju.
Jak dodał, okręty mają pomóc w "utrzymaniu amerykańskiej dominacji militarnej" oraz mają ożywić amerykański przemysł okrętowy i "wzbudzać strach u amerykańskich wrogów na całym świecie". Chcemy szacunku. I będziemy go mieć - oznajmił.
Prezydent zapowiedział też, że spotka się w tym tygodniu z wykonawcami z sektora zbrojeniowego, by rozmawiać o przyspieszeniu ich procesu produkcji.