Świąteczny czas przyniesie w całej Polsce duże ochłodzenie. W nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść nawet do minus 11 stopni. IMGW ostrzega przed oblodzeniem w 14 województwach. A co ze śniegiem? Zobaczą go tylko nieliczni.

  • W Wigilię śnieg pojawi się głównie na południu kraju, zwłaszcza w obszarach podgórskich.
  • W środę, 24 grudnia, w całej Polsce temperatura będzie ujemna - od -7°C na wschodzie do 0°C na zachodzie i północy.
  • Temperatury w święta pozostaną niskie: od -5°C rano do 2°C w dzień, dodatnie wartości tylko nad Zatoką Gdańską.
  • Noc z czwartku na piątek przyniesie spadki temperatury do nawet -11°C.  
We wtorek i w nocy z wtorku na środę temperatura będzie spadać. Prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Mogą one powodować zamarznięcia dróg. W dzień przed świętami i noc wtorku na środę miejscami może być ślisko - zaznaczyła synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.

Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla 14 województw. Na ich obszarze można się spodziewać zamarzniętej mokrej powierzchni dróg i chodników i ujemnej temperatury, która utrzyma się przez kolejne dwa dni.

Najnowsze ostrzeżenia przed oblodzeniem I stopnia zostały wydane dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, a także znacznej części woj. świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia będą obowiązywały najwcześniej od wtorku od godz. 14, najpóźniej do godz. 1 nad ranem następnego dnia.

Wcześniej Instytut informował także o ostrzeżeniach I stopnia przed oblodzeniem dla części woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia będą obowiązywały również od 23 grudnia od godz. 14, ale do godz. 2 w wigilijną noc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Od Wigilii mróz

W środę, 24 grudnia, prognozowane jest ochłodzenie. W całej Polsce temperatura będzie ujemna, od minus 7 st. C na wschodzie, do 0 st. C. na zachodzie i w północnej części kraju

Na południu w Wigilię zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na tym obszarze pojawią się również opady śniegu. Krajobraz może zrobić się biały - poinformowała synoptyczka. Na północy spodziewane jest słońce. 

W czwartek, 25 grudnia, w całej Polsce będzie bezchmurnie z wyjątkiem górskich krańców kraju, gdzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Na tym obszarze można spodziewać się śniegu. Temperatury wciąż będą niskie, od minus 5 st. C. o poranku do 2 st. C. w dzień. Dodatnie temperatury wystąpią tylko w okolicach Zatoki Gdańskiej, do 2 st. C.

Zimno, coraz zimniej

W nocy z czwartku na piątek prognozowana jest temperatura od minus 11 st. C., do minus 2 st. C.

Piątek, 26 grudnia, pozostanie słoneczny, szczególnie w drugiej części dnia. Temperatury będą nieco wyższe, od minus 1 st. C. do 5 st. C.

W nocy z wtorku na środę i w środę spadnie trochę śniegu, natomiast nie będzie to bardzo duża ilość - zaznaczyła synoptyczna IMGW.

W weekend po świętach prognozowane jest zachmurzenie oraz temperatury wyższe niż wcześniej. Jak wspomniała synoptyczka, "napływać będzie do nas nieco cieplejsze powietrze z północy". 

