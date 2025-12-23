Świąteczny czas przyniesie w całej Polsce duże ochłodzenie. W nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść nawet do minus 11 stopni. IMGW ostrzega przed oblodzeniem w 14 województwach. A co ze śniegiem? Zobaczą go tylko nieliczni.

Święta przyniosą nam mroźną pogodę / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Wigilię śnieg pojawi się głównie na południu kraju, zwłaszcza w obszarach podgórskich.

W środę, 24 grudnia, w całej Polsce temperatura będzie ujemna - od -7°C na wschodzie do 0°C na zachodzie i północy.

Temperatury w święta pozostaną niskie: od -5°C rano do 2°C w dzień, dodatnie wartości tylko nad Zatoką Gdańską.

Noc z czwartku na piątek przyniesie spadki temperatury do nawet -11°C.

We wtorek i w nocy z wtorku na środę temperatura będzie spadać. Prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Mogą one powodować zamarznięcia dróg. W dzień przed świętami i noc wtorku na środę miejscami może być ślisko - zaznaczyła synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.

Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla 14 województw. Na ich obszarze można się spodziewać zamarzniętej mokrej powierzchni dróg i chodników i ujemnej temperatury, która utrzyma się przez kolejne dwa dni.

Najnowsze ostrzeżenia przed oblodzeniem I stopnia zostały wydane dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, a także znacznej części woj. świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia będą obowiązywały najwcześniej od wtorku od godz. 14, najpóźniej do godz. 1 nad ranem następnego dnia.

Wcześniej Instytut informował także o ostrzeżeniach I stopnia przed oblodzeniem dla części woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia będą obowiązywały również od 23 grudnia od godz. 14, ale do godz. 2 w wigilijną noc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.