"Wreszcie Donald Trump zobaczył, że Władimir Putin nie ma dobrych intencji" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. "Zamiast cudów chciałbym usłyszeć fakty, że ta wojna wreszcie się kończy" - stwierdził gość Tomasza Terlikowskiego.

Wideo youtube

Czy wydarzy się cud Franciszka i zakończy się wojna w Ukrainie - pytał swojego gościa Tomasz Terlikowski. Każdy chciałby wierzyć w cuda. Zamiast cudów chciałbym usłyszeć fakty, że ta wojna wreszcie się kończy i że Stany Zjednoczone stanęły na wysokości zadania - mówił Cezary Tomczyk.

Wreszcie Donald Trump zobaczył, że Władimir Putin nie ma dobrych intencji. My przecież w Polsce, niezależnie od naszych poglądów politycznych, wiemy to od samego początku. Putin jest zbrodniarzem, jest mordercą, jest człowiekiem, który doprowadził do tej wojny. Nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości - podkreślał wiceszef MON.

Jaki pokój może zaakceptować Ukraina?

Pokój musi być sprawiedliwy. I jestem przekonany, że Ukraina nie zaakceptuje żadnego pokoju, który nie będzie w interesie samych Ukraińców - mówił gość RMF FM.

To jest nasza racja stanu stać po stronie Ukrainy. Dlatego, że albo Ukraina będzie krajem suwerennym, który będzie związany z Zachodem, albo będziemy graniczyć z Rosją, nie tylko z Królewcem, tylko po prostu z Rosją, z armią lądową, która może tutaj stanąć na naszych granicach - dodał.

Tomczyk o opóźnieniach w sektorze zbrojeniowym

Wśród pytań od słuchaczy RMF FM pojawiło się pytanie od pani Anny z Poznania: Dlaczego tak opóźniają się inwestycje w sektorze zbrojeniowym? Przede wszystkim dlatego, że sektor zbrojeniowy wtedy, kiedy go zastaliśmy, był w absolutnej zapaści. Wiemy, jaka była produkcja wcześniej, wiemy, jaka jest produkcja teraz, między innymi na przykład Pioruna, czyli naszego produktu eksportowego - powiedział wiceminister.

W grudniu ubiegłego roku rząd przeznaczył 3 miliardy złotych na budowę fabryki amunicji w Polsce. W tej chwili zmieniamy prawo po to, żeby można było tę fabrykę wybudować możliwie szybko. Zwiększyliśmy moce produkcyjne w każdym aspekcie - mówił Tomczyk.

Wkrótce tutaj omówienie całej rozmowy.

