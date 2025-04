Emocje i spotkania z gwiazdami - tak wygląda drugi dzień festiwalu Mastercard OFF CAMERA w Krakowie! Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej tętni życiem, a na uczestników czekają nie tylko seanse pod gołym niebem, ale też inspirujące rozmowy z twórcami, warsztaty i konkursy. Po uroczystej Gali Otwarcia i wręczeniu Nagrody Specjalnej "Pod Prąd" Mii Wasikowskiej, festiwal nabiera tempa, a organizatorzy zapowiadają kolejne atrakcje, które przyciągną zarówno miłośników kina, jak i całe rodziny.

Nagrodę Specjalną „Pod Prąd” odebrała Mia Wasikowska / fot. Kot Klaudia, OFF Camera / Materiały prasowe

Za nami uroczysta Gala Otwarcia 17. edycji Mastercard OFF CAMERA! Wczoraj w krakowskim kinie Kijów Nagrodę Specjalną "Pod Prąd" odebrała Mia Wasikowska, a widzowie mieli okazję zobaczyć film "Wyspa Bergmana" w reżyserii Mii Hansen-Løve z jej udziałem.

Miasteczko Filmowe - centrum festiwalowych spotkań

Od dziś sercem festiwalu staje się Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej. Codziennie o godzinie 12:00, 14:00 i 16:00 odbywają się tu wywiady z gwiazdami i twórcami w ramach cyklu OFF NA MAKSA. To niepowtarzalna okazja, by spotkać ulubionych aktorów i reżyserów, posłuchać o kulisach powstawania filmów i zadać własne pytania.

W strefach partnerów czekają konkursy, niespodzianki i nowoczesne technologie. W strefie chill Zondacrypto można zanurzyć się w świat VR, przetestować fotobudkę AI czy krypto kamerę. Dla rodzin przygotowano eko warsztaty florystyczne (10:30-12:00) oraz zajęcia z tworzenia makramowych breloczków (13:00-14:00).

18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. / fot. Kot Klaudia, OFF Camera / Materiały promocyjne

Kina plenerowe i konkursowe emocje

Festiwalowe kina plenerowe działają w czterech lokalizacjach. Dziś w kinie przy Galerii Krakowskiej o 17:00 na widzów czeka "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", a o 20:00 - "Niech to diabli" w reżyserii Louise Courvoisier. Na Rynku Podgórskim, w kinie pod patronatem Lipton, o 20:30 wyświetlany będzie film "My, nasze zwierzęta i wojna" (reż. Anton Ptushin). Z kolei na Placu Szczepańskim, w kinie Zondacrypto, o tej samej godzinie zobaczyć można "American Honey" w reżyserii Andrei Arnold.

W Małopolskim Ogrodzie Sztuki, czyli Urodzinowym Kinie Mastercard, prezentowane są filmy konkursowe: "Simona Kossak" (reż. Adrian Panek), "Kulej. Dwie strony medalu" (reż. Xawery Żuławski) oraz "Rzeczy niezbędne" (reż. Kamila Tarabura). W Akademii Sztuk Pięknych o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy walczą m.in. "Brzydka siostra" (reż. Emilie Blichfeldt), "Pierce" (reż. Nelicia Low), "Sister Midnight" (reż. Karan Kandhari) i "To nie mój film" (reż. Maria Zbąska).

Wywiady z gwiazdami i festiwalowa kronika

W ramach cyklu OFF NA MAKSA Marcin Radomski i Maks Behr przeprowadzą dziś rozmowy z Dorotą Zięciowską, Sebastianem Strakowiczem oraz Nikodemem Rozbickim. Dla tych, którzy chcą być na bieżąco z festiwalowymi wydarzeniami, organizatorzy przygotowują codzienną kronikę wideo - materiał podsumowujący każdy dzień i zapowiadający kolejne atrakcje.

Festiwal trwa - dołącz do filmowej przygody!

Mastercard OFF CAMERA to nie tylko filmy, ale także spotkania, warsztaty i wyjątkowa atmosfera. Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniach, odwiedzania festiwalowych kin i korzystania z bogatej oferty Miasteczka Filmowego. Emocje dopiero się rozkręcają - nie przegapcie kolejnych dni pełnych filmowych wrażeń!