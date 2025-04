Niecodzienna sytuacja w Dobrej - między domami pojawił się niedźwiedź, wywołując niemałe poruszenie wśród mieszkańców. Leśnicy i strażacy ostrzegają: zachowaj spokój i nie próbuj zbliżać się do zwierzęcia. Zobacz nagranie i sprawdź, jak postępować w takiej sytuacji.

Niedźwiedź spacerował między domami w Dobrej / eSanok.pl /

Zaskoczenie i niepokój mieszkańców

Jak relacjonuje portal esanok.pl, niedźwiedź pojawił się w pobliżu zabudowań w czwartkowy wieczór, 24 kwietnia, około godziny 20:00. Najpierw zwierzę pojawiło się na podwórku, a następnie weszło na główną drogę.

Wywołało to spore poruszenie wśród mieszkańców. To pierwszy raz, kiedy widzę niedźwiedzia tak blisko domu. Z jednej strony to fascynujące, z drugiej - trochę straszne - mówiła pani Anna, mieszkanka Dobrej, cytowana przez portal.

Inny mieszkaniec dodaje: Zawsze słyszeliśmy, że niedźwiedzie żyją w okolicznych lasach, ale nigdy nie spodziewałem się, że zobaczę go na własnym podwórku.

Nagranie z wizyty niedźwiedzia portal esanok.pl opublikował na profilu na Facebooku.

Apel służb o ostrożność

Na miejsce przybyły służby, które monitorowały sytuację. Zaapelowały też do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy, by nie zbliżać się do zwierzęcia, nie próbować go dokarmiać ani płoszyć. W takich sytuacjach najlepiej powiadomić odpowiednie służby - podkreślają przedstawiciele lokalnej straży pożarnej.

Leśnicy przypominają, że niedźwiedzie coraz częściej pojawiają się w pobliżu ludzkich siedzib, zwłaszcza wiosną, gdy poszukują pożywienia. To efekt coraz większej ingerencji człowieka w środowisko naturalne oraz łatwego dostępu do resztek jedzenia - tłumaczy jeden z leśników w rozmowie z esanok.pl.

Jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem?

Tatrzański Park Narodowy przypomina, że najważniejsze podczas spotkania z niedźwiedziem jest zachowanie spokoju i unikanie gwałtownych ruchów.

Najgorsze, co możesz zrobić, to uciekać - podkreślają pracownicy TPN w rozmowie z RMF24. Ucieczka może sprowokować zwierzę do pogoni.

Zamiast tego należy powoli się wycofać, nie odwracając się plecami do niedźwiedzia, i mówić spokojnym głosem, by dać mu znać o swojej obecności. Nie wolno zbliżać się do zwierzęcia, próbować go dokarmiać ani robić zdjęć z bliska.

W przypadku, gdy niedźwiedź zbliża się do człowieka, należy podnieść ręce do góry, by wydawać się większym, i powoli oddalać się z miejsca spotkania.