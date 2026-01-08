Co ze stabilnością finansów państwa w 2026 roku? Czy rząd planuje wprowadzić nowe podatki? Czy Polsce grozi strata miliardów złotych z KPO w związku z zamieszaniem z reformą Państwowej Inspekcji Pracy? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Andrzeja Domańskiego, ministra finansów i gospodarki, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!
Sejm ma w piątek rozpatrzyć poprawki Senatu ws. ustawy budżetowej na 2026 r. Co ze stabilnością finansów państwa w 2026 roku? Czy rząd planuje nowe podatki?
Zapytamy także o zablokowaną przez premiera Donalda Tuska reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Czy Polsce grozi strata miliardów złotych z KPO w związku z zamieszaniem z reformą PIP?
W rozmowie nie zabranie pytań o Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI), które mają zachęcić Polaków do inwestowania oraz mobilizacji kapitału.
