Fala afrykańskich upałów, określanych "kopułą gorące", nadciąga do Włoch. W związku z tym ambasada RP w Rzymie opublikowała ostrzeżenia, informacje i praktyczne rady dla polskich turystów. Temperatury mają sięgnąć niemal 40 stopni Celsjusza, a warunki pogodowe mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

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Nad Włochy nadciąga fala ekstremalnych upałów, tzw. "kopuła gorąca".

Temperatury mają sięgnąć nawet 39 st. C, szczególnie w północnych i środkowych regionach oraz na Sardynii.

Ambasada RP w Rzymie rozpoczęła kampanię informacyjną "Bezpieczne wakacje we Włoszech".

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Włochy przygotowują się na nadejście wyjątkowo intensywnej fali upałów, określanej mianem "kopuły gorąca" (Cupola di calore). Zjawisko to spowodowane jest napływem mas zwrotnikowego powietrza znad Sahary, które już w najbliższy weekend mają objąć północne i środkowe regiony kraju, a także Sardynię. Synoptycy ostrzegają, że temperatury mogą sięgnąć nawet 39 stopni Celsjusza, a wysokiej temperaturze towarzyszyć będzie również podwyższona wilgotność powietrza, co dodatkowo potęguje odczucie gorąca.

Ambasada RP ostrzega turystów

W związku z nadchodzącymi upałami, polska ambasada w Rzymie rozpoczęła specjalną kampanię informacyjną pod hasłem "Bezpieczne wakacje we Włoszech". Konsul generalny Bartosz Skwarczyński zapowiedział, że placówka będzie regularnie - co tydzień - publikować przydatne informacje i ostrzeżenia dla polskich turystów przebywających na terenie Włoch.

W pierwszym komunikacie, opublikowanym na profilach ambasady w mediach społecznościowych, podkreślono, że "kopuła gorąca" nie przyniesie wytchnienia, a wręcz przeciwnie - może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. "Wasz plan zwiedzania wzbogacą tropikalne noce i wysoka wilgotność powietrza. W przeciwieństwie do imponujących kopuł rzymskiego Panteonu czy florenckiej Katedry Santa Maria del Fiore, ta nie przyniesie cienia i chwili wytchnienia. Do jej wizyty należy się odpowiednio przygotować" - czytamy w komunikacie.

Praktyczne porady dla turystów

Ambasada RP przygotowała zestaw praktycznych wskazówek dla wszystkich, którzy planują podróż do Włoch w najbliższych dniach:

Nawadnianie organizmu - Zaleca się zabieranie ze sobą butelki wody i regularne jej uzupełnianie. W wielu włoskich miastach dostępne są fontanny i kraniki z darmową wodą pitną.

- Zaleca się zabieranie ze sobą butelki wody i regularne jej uzupełnianie. W wielu włoskich miastach dostępne są fontanny i kraniki z darmową wodą pitną. Ochrona przed słońcem - Niezbędne jest noszenie nakrycia głowy oraz stosowanie kremów z wysokim filtrem UV, aby zapobiec poparzeniom słonecznym.

- Niezbędne jest noszenie nakrycia głowy oraz stosowanie kremów z wysokim filtrem UV, aby zapobiec poparzeniom słonecznym. Unikanie wysiłku w godzinach południowych - Największe nasilenie upału przypada na godziny od 11:00 do 17:00. W tym czasie zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, szczególnie osobom starszym, dzieciom oraz osobom z problemami zdrowotnymi.

- Największe nasilenie upału przypada na godziny od 11:00 do 17:00. W tym czasie zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, szczególnie osobom starszym, dzieciom oraz osobom z problemami zdrowotnymi. Obserwacja własnego organizmu - W razie wystąpienia niepokojących objawów, takich jak zawroty głowy, nudności czy osłabienie, należy natychmiast przerwać zwiedzanie i poszukać cienia lub klimatyzowanego pomieszczenia.

- W razie wystąpienia niepokojących objawów, takich jak zawroty głowy, nudności czy osłabienie, należy natychmiast przerwać zwiedzanie i poszukać cienia lub klimatyzowanego pomieszczenia. Śledzenie alertów pogodowych - Aktualne ostrzeżenia i prognozy można znaleźć na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Ambasada RP podkreśla, że bezpieczeństwo turystów jest najważniejsze. W komunikacie zaapelowano: "Turyści, zachowajcie ostrożność - ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny! W razie przeciwwskazań medycznych nie przeceniajcie swoich możliwości - unikajcie godzin południowych i uważnie obserwujcie swój organizm. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze".