Czy prezes PKOL popiera aspiracje Polski ws. organizacji igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w 2040 lub 2044 r.? Czy PKOl jest gotowy na finansowe wyzwanie związane z wysłaniem reprezentacji Polski na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie-Cortinie d'Ampezzo? Jaka jest finansowa sytuacja PKOl? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Zapraszamy!

Radosław Piesiewicz, prezes PKOL / Marcin Suchmiel / RMF24

Do rozpoczęcia igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo pozostaje coraz mniej czasu. Ceremonia otwarcia zaplanowana jest na 6 lutego. Czy PKOl jest gotowy na finansowe wyzwanie związane z wysłaniem biało-czerwonej ekipy do Włoch? Czy będzie drogo?

W Porannej rozmowie w RMF FM porozmawiamy także o aspiracjach rządu ws. organizacji igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w 2044 r. Czy prezes PKOL popiera tę inicjatywę? W rozmowie nie zabraknie pytań o zarzuty przeciwników Radosława Piesiewicza ws. kierowania związkiem.

