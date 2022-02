"W tym stanie on nie nadaje się do uchwalenia. Taka jest decyzja koła parlamentarnego" – tak o prezydenckim projekcie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego mówił Michał Gramatyka. Poseł Polska 2020 dodał: "Nie wykluczamy dalszej pracy nad tym projektem, wnoszenia daleko idących poprawek, ale w tym stanie nie uzyska naszego poparcia". "Doceniamy, że pojawiła się taka inicjatywa ze strony prezydenta. Mamy pewne warunki brzegowe, bez których nie wyobrażamy sobie pracy nad tym projektem" – oświadczył gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Wideo youtube

Robert Mazurek: Panie pośle, czy ma pan Pegasusa zamontowanego w swoim telefonie?

Michał Gramatyka: Nie wiem, nie sprawdzałem tego.

Teraz wstyd nie mieć.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gramatyka o noweli ustawy o SN: Nie nadaje się do uchwalenia





Jeżeli ktoś korzysta z tych popularnych telefonów z jabłuszkiem, to jest w stanie z pewnością sprawdzić, czy jego telefon był, czy nie był inwigilowany tym właśnie oprogramowaniem.

Szymon Hołownia chyba trochę się rozczarował odpowiedzią z Kanady, bo Citizen Lab. stwierdziło, że nie znalazł żadnego śladu Pegasusa u niego.

Ucieszył się. Z ekspertyzy wynika, że są niepokojące ślady w tych tak zwanych logach systemu, ale Pegasusa na szczęście zainstalowanego nie miał.

Niestety. Ja też nie mam Pegasusa, jest mi smutno, chyba jestem nikim. Panie pośle, rozmawiamy poważnie o polityce. Prezydent Andrzej Duda, który dzisiaj spotyka się z Borisem Johnsonem, przyjeżdżającym do Polski, bierze w ogóle udział w jakiś ofensywy dyplomatycznej ostatnio. Złożył też projekt, który niektórzy łączą z tą ofensywą dyplomatyczną, projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Bardzo konkretne pytanie do Polski 2050 brzmi: czy wasi posłowie, czy wy poprzecie ten projekt?

W tym stanie, w jakim ten projekt jest dziś, on nie nadaje się do uchwalenia i taka jest decyzja całego koła parlamentarnego, że oczywiście nie wykluczamy dalszej pracy nad tym projektem, nie wykluczamy wnoszenia daleko idących poprawek, natomiast w takim stanie, w jakim pan prezydent zaprezentował ten projekt ustawy, o nie uzyska naszego poparcia.

To w takim razie mówić dokładnie to samo, co mówi Platforma Obywatelska i inaczej niż mówi PSL?

Nie wiem, co mówi Platforma Obywatelska, słyszałem, że na spotkaniu z panem prezydentem doszło tam do bardzo emocjonalnych sytuacji pomiędzy przedstawicielem Platformy Obywatelskiej a panem prezydentem.

Jak słyszeliśmy, Borys Budka bardzo ekspresyjnie wyrażał się w tej sprawie czym spowodował równie ekspresyjną odpowiedź pana prezydenta Dudy.

Tak, na szczęście nasza przewodnicząca koła jest spokojna, nawet bardzo trudnych sytuacji.

Dobrze, ale w takim razie ten projekt prawdopodobnie padnie, ale rozumiem, że to będzie zgodnie z zasadą im gorzej tym lepiej, tak?

Nie, dlaczego. My doceniamy przede wszystkim, że pojawiła się taka inicjatywa ze strony pana prezydenta.

Jak to doceniacie, skoro chcecie odrzucić. Na czym polega docenienie?