Czy polskie służby chcą zniszczyć Karola Nawrockiego? Dlaczego Sławomir Mentzen stracił poparcie w sondażach? Czy polskie służby korzystają z nowego programu do inwigilacji? Między innymi te pytania Tomasz Terlikowski zada Przemysławowi Wiplerowi z Konfederacji, który będzie we wtorek gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Przemysław Wipler / Marcin Suchmiel / RMF FM

Z Przemysławem Wiplerem, posłem Konfederacji, porozmawiamy m.in. o kampanii wyborczej. Czy polskie służby chcą zniszczyć Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS kandydata na prezydenta? Dlaczego Sławomir Mentzen stracił poparcie w sondażach? Czy kandydat Konfederacji popełnił błędy w ostatnich tygodniach kampanii prezydenckiej?

Z politykiem Konfederacji, członkiem sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, porozmawiamy także o tym, czy polskie służby korzystają z nowego programu do inwigilacji.

