Czy partia powoli odwraca się od Zbigniewa Ziobry? Czy jego sprawa ma wpływ na niskie poparcie dla ugrupowania? A może PiS szkodzą wewnętrzne walki? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Sebastian Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Jak PiS chce odzyskać poparcie wyborców? Czy konferencja programowa poświęcona zdrowiu organizowana 13 grudnia - w 2 lata od powstania rządu Donalda Tuska - będzie uderzeniem w koalicję? Czy spotkania ze studentami na uczelniach to próba zdobycia młodego elektoratu i odebrania go Konfederacji?

Naszego gościa zapytamy także o próbę odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy łańcuchowej. 49 posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński, głosowało za jej przyjęciem. Co zrobią 17 grudnia? Czy prezydent popełnił błąd, wetując nowelizację ustawy o ochronie zwierząt?

Zapytamy także o to, czy niejawna część piątkowych obrad Sejmu powinna być odtajniona i czy zwolnienie Polski z obowiązku przyjmowania migrantów to sukces.

