Co dalej z Polską 2050? Czy Szymon Hołownia wystartuje na lidera ugrupowania? Czy możliwy jest scenariusz wyjścia Polski 2050 z rządu? Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Michał Kobosko, eurodeputowany Polski 2050.