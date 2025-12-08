Co dalej z Polską 2050? Czy Szymon Hołownia wystartuje na lidera ugrupowania? Czy możliwy jest scenariusz wyjścia Polski 2050 z rządu? Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Michał Kobosko, eurodeputowany Polski 2050.

Szymon Hołownia, zgodnie z umową koalicyjną, złożył kilkanaście dni temu rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Co dalej z politykiem i jego ugrupowaniem? Z Michałem Koboską porozmawiamy także o sprawie teki wicepremiera dla Polski 2050. W rozmowie nie zabraknie komentarzy do bieżących wydarzeń politycznych. 

