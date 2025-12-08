Polskie piłkarki ręczne pokonały Austrię 35:30 w swoim ostatnim meczu rundy głównej mistrzostw świata. Biało-czerwone zajęły trzecie miejsce w grupie 3, jednak nie awansowały do ćwierćfinału turnieju rozgrywanego w Holandii i Niemczech.

Polska pokonała Austrię 35:30 w ostatnim meczu rundy głównej mistrzostw świata.

Biało-Czerwone zajęły trzecie miejsce w grupie 3.

Wcześniejsza porażka z Holandią pozbawiła Polki szans na awans do ćwierćfinału.

Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych odbywają się w Holandii i Niemczech.

O awans do półfinału walczą Holandia i Francja.

Polska reprezentacja piłkarek ręcznych zakończyła udział w mistrzostwach świata zwycięstwem nad Austrią. Spotkanie rozegrane w Rotterdamie zakończyło się wynikiem 35:30 (17:18). Polki odrobiły straty z pierwszej połowy i w drugiej części meczu przejęły inicjatywę, zapewniając sobie wygraną na zakończenie rywalizacji w grupie.

Trzecie miejsce w grupie

Dzięki wygranej nad Austrią Biało-Czerwone uplasowały się na trzecim miejscu w grupie 3 rundy głównej. Niestety, wcześniejsza porażka z Holandią 22:33 (11:18) przekreśliła szanse Polek na awans do ćwierćfinału. O pierwsze miejsce w grupie i awans do kolejnej fazy turnieju walczą Holandia i Francja, które już wcześniej zapewniły sobie udział w ćwierćfinale.

To trzecie mistrzostwa świata Polek pod kierunkiem Arne Senstada. W MŚ 2021 zespół zajął 15., a dwa lata później 16. miejsce.



















