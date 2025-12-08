Zaprezentowano pierwsze zobrazowania Polski wykonane przez nowego satelitę Sił Zbrojnych RP. Urządzenie, wyniesione na orbitę pod koniec listopada, już rozpoczęło testy i dostarcza obrazy niezależnie od pogody i pory dnia.

Zdjęcia satelitarne Warszawy i Tatr / ICEYE /

Polska dołączyła do elitarnego grona państw posiadających własne, niezależne źródło danych satelitarnych. 6 grudnia 2025 roku pozyskano pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez satelitę konstelacji PIAST (Polish ImAging SaTellites). To przełomowy moment dla polskiej nauki, technologii oraz bezpieczeństwa narodowego.

Projekt PIAST to efekt współpracy czołowych polskich instytucji naukowych i firm technologicznych, z Wojskową Akademią Techniczną na czele. Satelity zostały wyniesione na orbitę 28 listopada w ramach misji Transporter-15 realizowanej przez SpaceX.

Pierwszy polski satelita wojskowy przeszedł już fazę weryfikacji i rozpoczął testowe wykonywanie zobrazowań. Wśród pierwszych zdjęć znalazły się obrazy centrum Warszawy, Gdańska, Tatr oraz polsko-słowackiej granicy. Satelita jest obecnie w fazie kalibracji i przygotowań do pełnej gotowości operacyjnej.

"Mamy pierwsze zdjęcia Warszawy, Gdańska oraz Tatr wykonane z kosmosu przez satelitę Sił Zbrojnych RP" - skomentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.