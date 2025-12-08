Zaprezentowano pierwsze zobrazowania Polski wykonane przez nowego satelitę Sił Zbrojnych RP. Urządzenie, wyniesione na orbitę pod koniec listopada, już rozpoczęło testy i dostarcza obrazy niezależnie od pogody i pory dnia.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl.

Zobacz również:

Polska dołączyła do elitarnego grona państw posiadających własne, niezależne źródło danych satelitarnych. 6 grudnia 2025 roku pozyskano pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez satelitę konstelacji PIAST (Polish ImAging SaTellites). To przełomowy moment dla polskiej nauki, technologii oraz bezpieczeństwa narodowego.

Projekt PIAST to efekt współpracy czołowych polskich instytucji naukowych i firm technologicznych, z Wojskową Akademią Techniczną na czele. Satelity zostały wyniesione na orbitę 28 listopada w ramach misji Transporter-15 realizowanej przez SpaceX. 

Pierwszy polski satelita wojskowy przeszedł już fazę weryfikacji i rozpoczął testowe wykonywanie zobrazowań. Wśród pierwszych zdjęć znalazły się obrazy centrum Warszawy, Gdańska, Tatr oraz polsko-słowackiej granicy. Satelita jest obecnie w fazie kalibracji i przygotowań do pełnej gotowości operacyjnej.

"Mamy pierwsze zdjęcia Warszawy, Gdańska oraz Tatr wykonane z kosmosu przez satelitę Sił Zbrojnych RP" - skomentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Satelita ICEYE wyposażony jest w radar z syntetyczną aperturą (SAR), który umożliwia wykonywanie szczegółowych zdjęć o rozdzielczości nawet 25 cm na piksel. Technologia ta pozwala na obserwację Ziemi zarówno w dzień, jak i w nocy, a także w trudnych warunkach atmosferycznych - przez chmury, dym czy mgłę. Dzięki temu polskie wojsko zyskuje możliwość stałego monitorowania terytorium kraju.

Nowy satelita oferuje różne tryby pracy - od szerokiego monitoringu dużych obszarów, przez obserwację granic i ruchu morskiego, po precyzyjne zdjęcia pojedynczych obiektów. Pozwala to na szybkie dostosowanie się do aktualnych potrzeb operacyjnych i zwiększa elastyczność działań Sił Zbrojnych RP.

Program MikroSAR zakłada dostarczenie polskiemu wojsku trzech satelitów radarowych, z opcją rozszerzenia konstelacji. System ten stanie się jednym z kluczowych elementów budowy narodowych zdolności rozpoznania satelitarnego, zwiększając świadomość sytuacyjną i szybkość reakcji na potencjalne zagrożenia.

Zobacz również:

Historyczny przełom. Tak wygląda Ziemia okiem polskiego satelity