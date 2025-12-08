Karę dyscyplinarną upomnienia dla prokurator Ewy Wrzosek podtrzymał w poniedziałek Sąd Najwyższy. Chodzi sprawę jej dwóch wpisów na platformie X z lat 2022-2023.

/ Rafał Guz / PAP

Kara dyscyplinarna upomnienia dla prok. Ewy Wrzosek ws. wpisów na platformie X jest prawomocna - orzekł Sąd Najwyższy.

Chodzi o wpisy internetowe, w których prok. Wrzosek miała "atakować asesor prokuratorską, która sporządziła akt oskarżenia przeciwko raperowi Michałowi M., pseudonim Mata".

Sąd Najwyższy stwierdził, że kara dyscyplinarna upomnienia dla prok. Wrzosek w sprawie wpisów na platformie X jest prawomocna. Chodzi o orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego działającego przy Prokuratorze Generalnym z maja tego roku, który ukarał prok. Wrzosek upomnieniem w sprawie o dwa wpisy na platformie X z lat 2022 i 2023. Jak pisała w maju tego roku "Rzeczpospolita", prok. Wrzosek miała w nich "atakować asesor prokuratorską, która sporządziła akt oskarżenia przeciwko raperowi Michałowi M., pseudonim Mata, związany z posiadaniem przez niego drobnej ilości (dokładnie 1,4 grama) marihuany".

W poniedziałek Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego - w składzie pod przewodnictwem sędziego Wiesława Kozielewicza - utrzymała w mocy karę dyscyplinarną wymierzoną przez sąd I instancji.

Jak mówiła podczas uzasadnienia sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska, sprawa dotyczy przede wszystkim "ustalenia granicy wolności słowa" prokuratora w mediach społecznościowych.

Oczywiście my nie uważamy, że nie wolno i nie można korzystać z mediów społecznościowych, ale osobom prywatnym wolno więcej. Osobom publicznym, a taką osobą jest pani prokurator, nie mówiąc o tym, że jest urzędnikiem państwowym, pewnych granic nie wolno przekraczać – tłumaczyła sędzia Skoczkowska.