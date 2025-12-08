Dariusz Marzec został odwołany z funkcji prezesa PGE. Pełniącym obowiązki prezesa został Dariusz Lubera.

Dariusz Marzec, inauguracja budowy Elektrowni Wiatrowej Baltica 2, styczeń 2025 / Adam Burakowski/East News / East News

Rada nadzorcza PGE odwołała w poniedziałek Dariusza Marca ze stanowiska prezesa spółki i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Dariuszowi Luberze - poinformowała PGE w komunikacie. Odwołany został też wiceprezes ds. operacyjnych PGE Maciej Górski.

Jak zaznaczyła spółka, odpowiednia uchwała rady nadzorczej nie zawiera przyczyn zmian. Zgodnie z nią Dariusz Lubera został delegowany do wykonywania obowiązków członka zarządu na okres do 3 miesięcy.

Lubera to były wieloletni prezes Taurona. Pełnił to stanowisko w latach 2008-2015, w 2010 r. wprowadzał spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Do rady nadzorczej PGE został powołany 4 grudnia na żądanie Ministra Aktywów Państwowych.Dariusz Marzec był prezesem PGE od 18 marca 2024 r. Wcześniej, w latach 2013-2016, był wiceprezesem PGE ds. rozwoju.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma niecałe 61 proc. akcji.