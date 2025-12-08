21-latek nie żyje, a 17-latka została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło w poniedziałek po południu w Sieprawiu w powiecie myślenickim w Małopolsce. Młodzi ludzie jechali autem, które wypadło z drogi.

Śmigłowiec LPR, zdj. poglądowe / Shutterstock

W poniedziałek przed godz. 15 w miejscowości Siepraw w województwie małopolskim doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy, którym podróżowały dwie osoby - 21-latek i 17-latka - wypadł z drogi.

Strażacy, wykorzystując narzędzia hydrauliczne, ewakuowali dwie osoby z pojazdu. Kobieta została zabrana śmigłowcem LPR do szpitala. U mężczyzny stwierdzono zgon - powiedział RMF FM kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Droga powiatowa DP 1947 była całkowicie zamknięta.