"Nie myślimy o koalicjach, myślimy o zwycięstwie (...). Jeżeli chodzi jednak o ewentualne koalicje, to my jesteśmy gotowi do koalicji - oczywiście z tej naszej strony: patriotycznej - ale z tymi, którzy są gotowi racjonalnie rządzić" - powiedział Jarosław Kaczyński w poniedziałek. "Unia, taka jak dzisiaj, jest po prostu ciężką chorobą. Tę chorobę trzeba uleczyć" - stwierdził również prezes PiS. Na konferencji prasowej ogłoszono też nową akcję, dzięki której PiS chce dotrzeć do młodzieży akademickiej.

Siedziba PiS, Warszawa, 8 grudnia 2025 / Marcin Obara / PAP

W poniedziałek przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się konferencja Prawa i Sprawiedliwości. Głos zabrali m.in. Jarosław Kaczyński, europosłowie Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński oraz wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.

Jarosław Kaczyński: UE trzeba radykalnie przebudować

Lider partii wypowiadał się na temat przyszłości ugrupowania, ewentualnych koalicji, a także Unii Europejskiej.

Nasza partia jest ambitna, a przede wszystkim widzi interes Polski, ma doświadczenie w rządzeniu i w związku z tym dążymy do uzyskania większości. To wymaga bardzo szerokiego działania i my te działania podejmujemy - powiedział Jarosław Kaczyński.

Unia - taka jak dzisiaj - jest po prostu ciężką chorobą (...). Podtrzymujemy ten pogląd, który wyraził już pan prezydent. My jesteśmy za tym, żeby być w Unii, jesteśmy za Unią, ale trzeba bardzo radykalnie, jeszcze raz podkreślam - bardzo radykalnie ją przebudować. Powrócić do jej źródeł, no ale oczywiście także na nowo rozwiązać te wszystkie problemy (...) - powiedział Kaczyński.

Jarosław Kaczyński był pytany o koalicję m.in. z Grzegorzem Braunem. Mówił, że partia nie myśli na razie o koalicjach. Myślimy o zwycięstwie - stwierdził, ale jednocześnie żadnej koalicji jednoznacznie nie wykluczył.

Patryk Jaki: Rozpoczynamy akcję "Zmień nasze zdanie"

Prawo i Sprawiedliwość rusza z akcją "Zmień nasze zdanie". Ma być to seria dyskusji na uniwersytetach.

Warto rozmawiać z młodymi ludźmi, którzy w przyszłości będą stanowili fundamenty pod to, w którą stronę pójdzie Polska. Wobec tego chcemy zaprosić ich do dyskusji. Chcemy pokazać, że Polska może rozwijać się lepiej, co pokazaliśmy podczas naszych rządów. Jesteśmy gotowi rozmawiać w środowiskach często wobec nas nieżyczliwych - powiedział Patryk Jaki.

Wystosowaliśmy list do wszystkich najważniejszych kół naukowych przy uniwersytetach w Polsce i liczmy, że spotkają się z dobrą odpowiedzią. Jeżeli będą odmowy, to będziemy szukali innego sposobu, aby te rozmowy podjąć. Rozpoczynamy akcję: "Zmień nasze zdanie" - dodał wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Będziemy konsekwentnie dążyli do tego, żeby te dyskusje się odbyły. Bardzo istotne są starcia różnych wizji Polski, różnych argumentów i różnych ocen tego, co mamy już za sobą. Jesteśmy gotowi bronić naszych rządów za pomocą faktów i to na pewno też będzie przedmiotem tych dyskusji - powiedział Jarosław Kaczyński.